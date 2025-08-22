Sucesos
Detenido tras amenazar a su hijastro con un cuchillo durante una discusión en Mijas
Los hechos tuvieron lugar la pasada semana en Calahonda en la calle Huelva
La Policía Local de Mijas ha detenido a un hombre que habría amenazado a su hijastro con un cuchillo tras una discusión. Los hechos tuvieron lugar la pasada semana en Calahonda cuando se recibió llamada en la base operativa en la que se alertaba de que un hombre se encontraba en calle Huelva amenazando a un familiar con un cuchillo tras una discusión familiar.
Al llegar los agentes al lugar observaron como los vigilantes de seguridad consiguieron reducir a un varón, según han indicado en un mensaje en redes sociales desde la Policía Local de Mijas.
Así, una vez entrevistados los testigos presentes, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y lesiones graves, siendo trasladado para ser atendido sanitariamente y también ante Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
