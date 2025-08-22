Sucesos
Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la casa en la que trabajaba en Mijas
La investigación se inició tras la denuncia de los propietarios de la vivienda por la sustracción del efectivo que estaban guardado en una caja fuerte y que era fruto de su actividad empresarial de hostelería
La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de la sustracción de dinero en efectivo, en concreto, 16.000 euros, de la vivienda en la que trabajaba como empleada del hogar en el municipio malagueño de Mijas.
La investigación, en el marco de la operación 'Empleada', se inició tras la denuncia de los propietarios de una vivienda en la citada localidad por la sustracción de 16.000 euros en efectivo que estaban guardados en una caja fuerte y que era fruto de la actividad empresarial de hostelería de los mismos.
Tras las gestiones llevadas a cabo, los agentes comprobaron que este dinero había sido presuntamente sustraído por la mujer que realizaba las tareas del hogar en la vivienda, la cual se habría aprovechado de su condición para sustraer poco a poco diversas cantidades de dinero en la misma, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.
Por todo ello, se procedió a realizar un registro en la vivienda de la detenida en el municipio malagueño de Fuengirola, recuperándose 6.200 euros en efectivo y otros 500 dólares americanos.
Tras los hechos se detuvo a la mujer por un delito continuado de hurto, constándole además dos requisitorias en vigor para su búsqueda y detención por otros delitos, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión. Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas.
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- Hallan en una arqueta el cuerpo de un desaparecido en Mijas y su hijo mata a otro hombre tras conocer la noticia
- El desaparecido en Mijas podría haber muerto tras caer por la alcantarilla donde apareció
- Fallece una mujer de 60 años en una playa de Fuengirola
- La familia del hombre asesinado en Mijas pide justicia: 'Que pague por ello
- Detenida una mujer en Mijas por agredir sexualmente a una menor
- Un juzgado confirma irregularidades en la afiliación de militantes al PSOE de Estepona
- Torremolinos inaugura un parque canino en la zona de La Leala