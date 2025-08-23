Así es el nuevo campo de fútbol de césped artificial de Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha finalizado los trabajos de renovación del césped artificial del campo José Antonio Gallardo, infraestructura deportiva que ya está disponible para su uso con una superficie «moderna y segura».

El Gobierno local lo dio a conocer el viernes en un comunicado, en el que recordó que la empresa adjudicataria, Polytan, especializada en la colocación de superficies deportivas, ha sido la encargada de realizar la sustitución y colocación de una nueva superficie de césped artificial de última generación que mejorará la experiencia de juego de los usuarios de esta instalación.

La actuación se ha realizado con una inversión de 76.194,47 euros y se ha enmarcado dentro de la dotación del Ayuntamiento «de nuevos equipamientos deportivos al mismo tiempo que se mejoraran y rehabilitan los existentes». Además, según han precisado, la superficie de esta instalación deportiva no se renovaba desde el 2018.

El nuevo tapiz cuenta con un relleno de arena de sílice además de caucho, materiales que «permiten mejorar la adherencia y la experiencia de juego». La nueva superficie tiene garantía de diez años y el compromiso de mantenimiento del terreno de juego durante cinco años por parte de la empresa adjudicataria.

Desde el inicio de las obras, el pasado 20 de julio, se han realizado trabajos previos y acondicionamiento como desmontaje y retirada del equipamiento deportivo existente en la zona sometida a obras, con aprovechamiento de material incluido, acopio de material y eliminación de elementos fijos auxiliares y se ha retirado el césped artificial existente, guardando y almacenando restos recuperables, según han puntualizado desde el Ayuntamiento.

Además, se han llevado a cabo otras actuaciones: se ha instalado un nuevo césped sobre una superficie regular y uniformemente compactada, utilizando para ello un adhesivo de poliuretano bicomponente sobre juntas de unión geotextiles para la unión de rollos.

Suscríbete para seguir leyendo