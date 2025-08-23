Siete empresas optan a hacerse con el mantenimiento de la Sierra de Mijas

El Ayuntamiento de Mijas anunció a finales de mayo la salida a licitación del mantenimiento de la Sierra de Mijas, un contrato que por primera vez sale a concurso público y con el que se persigue que la masa forestal del municipio presente el mejor estado posible. Todo ello con un presupuesto de 1.217.715,13 millones de euros (IVA incluido) y vigente hasta 2029, incluyendo las prórrogas correspondientes.

Una vez superado el plazo de presentación de ofertas, se ha dado a conocer que son siete las empresas que optan a hacerse con este innovador concurso, tal y como ha explicado la alcaldesa de la localidad, Ana Mata. La regidora ha recalcado que se trata de unas labores muy necesarias para la preservación del monte público, así como para evitar posibles incendios forestales.

«La licitación de este servicio es una necesidad para Mijas y para nuestra sierra. Nunca hasta ahora se había contado con un contrato de este tipo, algo fundamental para garantizar la preservación de este espacio natural único. Nuestro objetivo es hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir los incendios forestales y para preservar nuestra sierra para los vecinos y vecinas y las generaciones venideras», ha explicado la alcaldesa.

En cuanto a los trabajos que contempla el contrato, destacan los tratamiento silvícolas, desbroces mediante rozas, claras y clareos, podas (incluyendo la eliminación de especies invasoras), repoblaciones forestales y conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de ámbito forestal. El ámbito de actuación será la Sierra Blanca y Bermeja y siempre se seguirán los criterios técnicos a la hora de ejecutar las labores.

Los trabajos se realizarán de lunes a viernes en campañas de ocho meses de duración comprendidas entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.

En la ejecución de los trabajos no se podrá cortar, arrancar, podar o dañar especies de flora incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, tampoco en el catálogo andaluz, ni en el anejo V de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Especies Animales y Vegetales de Interés Comunitario que requieran protección estricta.

Suscríbete para seguir leyendo