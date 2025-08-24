Incendio en un restaurante de Torremolinos afecta a siete locales cercanos
Las llamas solamente provocaron daños materiales
EP
El Consorcio de Bomberos de Málaga ha extinguido esta madrugada un incendio que ha afectado a un total de siete locales ubicados en la calle Salvador Allende en Torremolinos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.
El sala coordinadora recibió el aviso sobre las 05,00 horas de que un restaurante dedicado a la venta de kebabs ubicado en esta zona estaba ardiendo, lo que provocó que otros locales cercanos también se vieran afectados por el fuego, concretamente, el interior de un local comercial y las terrazas de otros seis establecimientos
Para intervenir en la extinción del incendio, el 112 alertó a bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, junto con sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes de emergencias confirmaron que las llamas solamente provocaron daños materiales y la zona quedó balizada para evitar su acceso.
