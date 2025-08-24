Incendio en un restaurante de Torremolinos afecta a siete locales cercanos

Las llamas solamente provocaron daños materiales

Incendio en un restaurante de Torremolinos

Incendio en un restaurante de Torremolinos

El Consorcio de Bomberos de Málaga ha extinguido esta madrugada un incendio que ha afectado a un total de siete locales ubicados en la calle Salvador Allende en Torremolinos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El sala coordinadora recibió el aviso sobre las 05,00 horas de que un restaurante dedicado a la venta de kebabs ubicado en esta zona estaba ardiendo, lo que provocó que otros locales cercanos también se vieran afectados por el fuego, concretamente, el interior de un local comercial y las terrazas de otros seis establecimientos

Para intervenir en la extinción del incendio, el 112 alertó a bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, junto con sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes de emergencias confirmaron que las llamas solamente provocaron daños materiales y la zona quedó balizada para evitar su acceso.

