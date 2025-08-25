Suceos
Detenido por agredir a su madre y retenerla en su domicilio varios días en Mijas
El hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar y fue trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial
EFE
Un hombre ha sido detenido por la Policía Local por agredir a su madre y retenerla varios días en su domicilio de Mijas.
Los hechos tuvieron lugar la pasada semana, cuando la Policía Local recibió un aviso de una agresión de un varón a su madre en un establecimiento de Mijas pueblo, ha informado este lunes este cuerpo de seguridad.
Cuando los agentes se personaron, observaron cómo el varón agredió de nuevo a la mujer. La víctima, además, les dijo que había estado retenida por él durante varios días en el domicilio, sin poder salir.
El hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar y fue trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
La víctima también fue trasladada a las dependencias del instituto armado para formalizar una denuncia.
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- Hallan en una arqueta el cuerpo de un desaparecido en Mijas y su hijo mata a otro hombre tras conocer la noticia
- Comienza The Champions Burger en Mijas
- Detienen en Málaga a dos jóvenes suecos que preparaban un asesinato por encargo
- El desaparecido en Mijas podría haber muerto tras caer por la alcantarilla donde apareció
- Fallece una mujer de 60 años en una playa de Fuengirola
- La familia del hombre asesinado en Mijas pide justicia: 'Que pague por ello
- Detenida una mujer en Mijas por agredir sexualmente a una menor