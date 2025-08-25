Detenidos por robar a un mujer 57.000 euros de la recaudación de varios días de su negocio en Torremolinos

La Policía Nacional ha detenido a las tres personas implicadas en el robo de 57.000 euros que suponía la recaudación de varios días de un conocido restaurante en Torremolinos. Según han informado fuentes de la Policía Nacional, la sustracción se produjo cuando la copropietaria del establecimiento hostelero salía con su vehículo hacia el banco para ingresar dicha cantidad.

El autor material, identificado plenamente por los agentes, habría huido posteriormente usando una identidad falsa. Aunque finalmente fue detenido en Barcelona al tener insertada una requisitoria policial por los investigadores.

Los hechos se remontan al pasado junio, cuando sobre la 13.00 horas la mujer fue asaltada en su coche. Un varón intentó abrir en primera instancia la puerta del copiloto sin lograrlo, gracias al cierre de seguridad. A continuación, no dudó en fracturar la ventanilla de manera violenta para sustraer el bolso de la víctima, que contenía 57.000 euros de la recaudación de varios días de su negocio, un conocido restaurante de Torremolinos. En su huída, al autor de los hechos se le cayó el teléfono móvil, el cual recogió un testigo para entregárselo a la policía.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo 1 de Udev de la Comisaría Local de Torremolinos, determinó que a escasos metros del lugar de los hechos una mujer esperaba a bordo de un vehículo de alquiler para facilitar la huida al asaltante. Esta última también ha sido arrestada por su implicación.

Tras la reconstrucción de lo sucedido y mediante diversas técnicas investigativas, se logró la identificación del autor material. Finalmente, esta persona fue localizada y detenida en Barcelona. Asimismo, se pudo determinar la complicidad como autor necesario de uno de los posibles testigos, el cual rondaba continuamente y seguía de cerca los movimientos de la víctima para conocer sus rutinas.

Para facilitar la sustracción llegó a pinchar la rueda trasera del automóvil de la víctima, simulando que lo que pretendía era ayudarla por que la misma estaba "desinflada"; y así poder robar del interior del turismo el dinero. Aunque esta táctica no salió como esperaban y tuvieron que pasar a violentar la ventanilla.

A los tres detenidos se les imputa un delito de robo, quedando constatado que se trataba de un plan estudiado y preestablecido en el cual el reparto de funciones estaba plenamente marcado y que tenía como objetivo el robo de la recaudación del establecimiento.