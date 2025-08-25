Fuengirola instala un sistema de videovigilancia para mejorar la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Fuengirola ha implementado un sistema de videovigilancia con cerca de 200 cámaras en los principales puntos de la ciudad, 37 de ellas situadas en el paseo marítimo, para reforzar la seguridad en sus espacios públicos. La alcaldesa, Ana Mula, quien ha supervisado el funcionamiento de este dispositivo con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, y la edil de Movilidad, Isabel González, ha agradecido que "el trabajo por hacer de Fuengirola una ciudad cada vez más segura es continuo".

"Vivimos en un municipio con altas cotas de bienestar y seguridad, pese a que cada vez somos más y de diferentes nacionalidades. Eso implica también más circulación, tanto de peatones como de vehículos. Y eso requiere de cada vez más medidas para reforzar la seguridad vial y la prevención de posibles situaciones de riesgo", ha explicado la regidora.

Seguridad vial

De esta forma, en Fuengirola ya se han instalado cerca de 200 videocámaras capaces de detectar infracciones relacionadas con la seguridad vial, así como otros delitos. Además de en las zonas de ocio nocturno, se han colocado en zonas de riesgo de inundación o en desembocaduras de ríos y arroyos para obtener información inmediata en caso de emergencias climáticas, reforzando la capacidad de prevención y respuesta del Ayuntamiento.

Para su instalación se ha contado con la autorización expresa del Ministerio del Interior, como marca la normativa vigente. Estos dispositivos permiten la monitorización en tiempo real y la colaboración directa con la Policía Nacional en caso de incidentes, investigaciones o necesidades de seguridad.

Tráfico

También están destinadas a la movilidad y la seguridad en las vías rodadas y permiten controlar el tráfico, estudiar patrones de movilidad, detectar atascos y, con la lectura automática de matrículas, identificar vehículos con ITV caducada, sin seguro o incluso robados.

Desde el Consistorio han reiterado su intención de "mejorar la seguridad vial de conductores, peatones y usuarios". El uso de este dispositivo se activa cuando hay razones de seguridad, emergencias o incidencias viales. El principio que guía el uso de estas herramientas es, según ha subrayado Mula, "responsable, útil y respetuosa con los derechos" de los ciudadanos.

"En resumen, hemos optimizado al máximo la inversión pública para conseguir un sistema versátil, que cumple con todas las garantías, pensado para integrarse en los sistemas más potentes tanto de seguridad vial como de seguridad ciudadana, y que, por tanto, refuerza la sensación de bienestar, que aporta información valiosa en emergencias y que eleva la tranquilidad de vecinos y visitantes", ha concluido la alcaldesa.