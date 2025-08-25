The Champions Burger de Mijas : "Probé cuatro hamburguesas diferentes y todas me parecieron excelentes"

El campeonato nacional de smash burgers The Champions Burger Smash Edition lleva instalado en el recinto ferial de Las Lagunas de Mijas desde el 21 de agosto, y cientos de personas ya lo han visitado para probar algunas de las hamburguesas más extravagantes de España que compiten por ser la mejor.

Hasta el 31 de agosto, los visitantes podrán probar 17 hamburguesas diferentes ofrecidas por múltiples restaurantes gourmet de varias ciudades. Este año, Dak Burger (Málaga), Rolfo Burger (Murcia) o El Poble Gastroburger (Valencia) son algunos de los restaurantes competidores de esta edición.

Un ambiente lleno de sabores

El recinto ferial de Las Lagunas de Mijas se convirtió en un festival de sabores que encantó a sus asistentes gracias a la música que sonaba en los diferentes puestos del evento, a los zancudos y las animadoras y, sobre todo, a las hamburguesas disponibles.

Las colas para pedir comenzaban a alargarse según transcurrían las horas. / Nacho Agote

Nohan fue una de las personas que visitó The Campions Burger. En su casó, fue a las instalaciones el jueves, 21 de agosto, para ver el ambiente, y el sábado 23 para, ese día, probar alguna de las 17 competidoras. Durante los dos días que estuvo, Nohan quedó sorprendido por la cantidad de personas que asistió al recinto, sobre todo porque la Feria de Málaga seguía siendo la fiesta principal de la provincia durante esos días. "La verdad es que fue divertido elegir qué hamburguesa comer entre tanta variedad", dice. A su hermana, Luna, le encantó "la decoración y la organización que tenían".

Otro visitante del recinto fue Kim -fue el domingo, 24 de agosto-, y destaca en primer lugar aquellos aspectos que le "animaron mucho la experiencia", como los espectáculos de animadoras y zancudos que se paseaban de vez en cuando por las instalaciones y la música que sonaba constantemente allí.

Hamburguesas y precios

Según avanzaba el día, el aforo de The Champions Burger se iba ocupando cada vez más, sobre todo al acercarse las horas de comer de la mayoría de los asistentes. Por ello, en algunos casos, las colas para pedir una hamburguesa, cada vez, eran más largas. Algunos asistentes preferían probar aquellas propuestas con menos cola, mientras que otros optaban por probar hamburguesas de las que ya habían oído hablar.

Algunas hamburguesas del evento cuentan con apariencias muy llamativas. / Nacho Agote

Por su parte, Kim, al ir acompañado, pudo probar cuatro hamburguesas distintas, como Fat Tony, propuesta de la hamburguesería El Poble, o The Champion, de Dalú Burger, y, aun considerándose una persona "especial para sabores y mezclas raras", todas le encantaron: "Probé cuatro hamburguesas diferentes y todas me parecieron excelentes". Por otro lado, Nohan probó dos: Lil Wayne, del restaurante Gottan, y Diamante Azul de Nolito's. Su favorita fue la de Gottan.

Otra asunto importante sobre este campeonato es el precio de probar las hamburguesas. Una hamburguesa promedio en el evento cuesta 12,95 euros, mientras que los cartones de patatas fritas salen a cuatro euros. Por otro lado, cada bebida tiene su precio, pero a ese hay que sumarle un euro extra por la compra del vaso reutilizable.

"Siendo totalmente sincero, el coste está claro que es para vivir una experiencia, aunque sea una vez en la vida, pero no me parece razonable casi 13 euros por una sola hamburguesa", comenta Nohan, mientras Luna reconoce que, para ella, "no es para nada rentable". A Kim le pareció aceptable el precio de las hamburguesas, pero no el de las bebidas, ya que pidió cuatro refrescos y acabó pagando, entre bebidas y vasos reutilizables, casi 20 euros.