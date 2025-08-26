Estepona insiste en pedir al Gobierno «un nuevo acceso desde la autovía»

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha solicitado otra reunión con responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reclamar «un nuevo acceso a la ciudad desde la autovía A-7», tras el encuentro mantenido en noviembre con la subdirectora General de Planificación y Explotación, Rosalía Bravo, y la jefa de la Unidad de Carreteras en Málaga, Elena Fernández.

El regidor ha pedido una nueva reunión para conocer la situación en la que se encuentran los estudios de propuesta y viabilidad pendientes. Al respecto, ha recordado que en el citado encuentro, las responsables del Ministerio de Transportes «se comprometieron a analizar la problemática y señalaron la posibilidad de encargar un estudio de viabilidad antes de que finalizase 2024», según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El regidor ha considerado que este encuentro resulta «necesario para conocer los avances que se hayan podido producir para la ejecución de esa nueva infraestructura, que contribuiría a mejorar la movilidad en el municipio».

Al respecto, el Consistorio mantiene su intención de «colaborar en el coste del proyecto y la ejecución de las obras, en caso de que el Ministerio diese las autorizaciones pertinentes».

«Nuestra forma de gobernar pasa por la colaboración entre las distintas administraciones, por lo que volvemos a mostrar nuestra disposición a costear con fondos municipales este acceso y salida que está pendiente de la autorización del Gobierno central», ha indicado el regidor.

García Urbano confía en que Transportes dé luz verde a esta actuación, que «pondría solución a una problemática que se ha ido agravando en este punto de la A-7 en los últimos años debido al progresivo y significativo aumento de población», ya que Estepona es «una de las ciudades con mayor incremento de habitantes desde 2023, según los datos registrados por el INE».

En ese sentido, ha subrayado que Estepona viene registrando «importantes problemas» de retenciones de tráfico en los accesos al núcleo de población desde la A-7, sobre todo, el que se encuentra ubicado en el ramal que da acceso a la avenida Juan Carlos I, una de las principales arterias de la ciudad.

