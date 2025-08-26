Hooligan, traficante y fugitivo: Detenido en Málaga el líder de una banda violenta de Polonia

Un fugitivo buscado en Polonia por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal ha sido detenido en el municipio de Benahavís. La Policía Nacional ha informado que otro miembro de la misma banda, originaria de Cracovia y dedicada al transporte de estupefacientes desde España, ha sido arrestado en Denia (Alicante) al estar también reclamado en su país.

La investigación se inició en mayo cuando gracias a las autoridades polacas, que informaron de la más que probable presencia en España de miembros de una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes que formarían parte de un grupo de hooligans que controlaba el tráfico de drogas en Cracovia. Las pesquisas sobre esa banda comenzaron en Polonia en 2016 y en 2022 se desarticularon dos grupos dedicados al tráfico de drogas, principalmente marihuana, que operaban entre ambos países y otros destinos europeos. "Ambas organizaciones operaban bajo estructuras jerárquicas, coordinando la adquisición intracomunitaria de grandes cantidades de drogas, su transporte internacional y distribución en Polonia y otros territorios", han explicado en un comunicado. La investigación acreditó compras y ventas de marihuana en cantidades superiores a 140 kilogramos y de cocaína en cantidades significativas, con valores en el mercado negro que superan varios millones de zlotys.

Los agentes polacos también comprobaron qu estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones violentas a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, siendo el líder principal y causante de graves lesiones a la autoridad el prófugo arrestado. Por su parte, la Policía Nacional logró localizar al fugitivo, considerado de alto valor (High Value Target) en el municipio malagueño de Benahavís y lo detuvo en presencia de sus homólogos de la policía de Cracovia. Poco después fue arrestado su compañero en Denia.

Mecanismos financieros de la UE

Esta operación de la Policía Nacional, con el apoyo de Europol y las autoridades polacas, está alineada con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea. "Dicha estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo", han explicado.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interior (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.