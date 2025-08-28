Detienen a una menor en Fuengirola tras agredir con un arma blanca a una joven mientras discutían

Una menor de edad ha sido detenida en Fuengirola como presunta autora de una agresión con arma blanca a una joven de 18 años ocurrida en la céntrica plaza de la Hispanidad. El suceso tuvo lugar la noche del miércoles 27, en torno a las 23.00 horas, y generó gran alarma entre los vecinos de la zona.

La víctima, que presentaba heridas sangrantes en un brazo, fue atendida de inmediato por los servicios sanitarios de emergencia y trasladada al Hospital Costa del Sol. Según el primer examen médico, su vida no corría peligro.

La agresión en la plaza

La sala del 092 de la Policía Local recibió varias llamadas que alertaban de una pelea entre dos chicas en la plaza de la Hispanidad. Paralelamente, Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso en el que se informaba de que una mujer había sido agredida con un arma blanca.

A la llegada de los agentes, encontraron a la joven herida, mientras que la agresora había huido del lugar. La situación movilizó de inmediato tanto a Policía Local como a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias.

Identificación de la presunta autora

Los testimonios de varios testigos y las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona resultaron clave para la investigación. Gracias a este material, los agentes pudieron identificar a la supuesta autora de la agresión.

Poco después, una patrulla de la Policía Local localizó a la menor cerca de su domicilio. Según fuentes municipales, reconoció los hechos en el momento de su detención y fue puesta a disposición de la Policía Nacional.

Importancia de la videovigilancia

El Ayuntamiento de Fuengirola ha subrayado que el sistema de videovigilancia municipal fue determinante para esclarecer lo ocurrido y lograr la detención en un corto espacio de tiempo. Desde la institución han destacado la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias que motivaron a la agresión. Mientras, la joven herida permanece en observación ene el hospital, aunque su evolución es favorable y está fuera de peligro.