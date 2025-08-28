Salen a licitación las obras del nuevo skatepark de Torremolinos

Las obras de construcción del ‘Skate Plaza’ que estará situado frente a la Rotonda del Turista de Torremolinos, en el solar colindante con el supermercado, salen a licitación. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 8 de septiembre a las 23.59 horas.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha sido la encargada de redactar este proyecto, incluido en el ‘Proyecto de Urbanización y Dotación de Infraestructuras-Parque Lineal-Avenida de la Libertad’, redactado por los Servicios Técnicos Municipales con el objetivo de regeneración urbana dentro del municipio en un conjunto de parcelas de la localidad que limitan con la avenida, a fin de mejorar la dotación de todo su trazado, ha indicado el Ayuntamiento de Torremolinos en un comunicado.

La inversión asciende a 239.999,99 euros, financiados en parte mediante la subvención del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM 2023-segunda Fase) de la Diputación de Málaga. El plazo previsto de ejecución es de cinco meses, con un año de garantía tras su finalización.

Así, el ‘Skate Plaza’ contempla una superficie de uso de 686 metros cuadrados, integrada en una parcela municipal de 2.400 metros cuadrados. Daniel Yabar, diseñador y arquitecto de espacios para la práctica del skate, plantea algo inusual ya que la instalación simula una plaza real y no un skatepark como los que ya existen en la provincia.

Características

El lugar estará dotado de diferentes obstáculos inspirados en plazas que los skaters ya patinan en ciudades como Málaga, Madrid o Philadelphia. Además del Skate Plaza con planos inclinados, bancos, jardineras o papeleras (todo patinable), las instalaciones incluirán una rampa tipo wave para la práctica del Surf Skate, no olvidando a la comunidad surfer de la Costa del Sol.

De igual modo, se creará un acceso peatonal desde la avenida de los Manantiales, se mejorará el espacio ajardinado y se han diseñado áreas de conexión, garantizando la accesibilidad, la seguridad y el respeto al entorno urbano existente.

Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento de Torremolinos responde a la creciente demanda de espacios para deportes urbanos, fomentando hábitos de vida saludable, el deporte inclusivo y la convivencia.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha afirmado que con esta nueva infraestructura deportiva «reafirmamos nuestro firme compromiso con el deporte, cumpliendo una de nuestras principales premisas: dotar a Torremolinos de las mejores instalaciones. Al mismo tiempo, impulsamos la práctica deportiva como uno de los pilares fundamentales para alcanzar una vida saludable y fomentar valores esenciales como el trabajo en equipo».

Ha recordado que la construcción del ‘Skate Plaza’ se une a la reciente puesta en marcha del nuevo pabellón deportivo Javier Imbroda y a la próxima reforma del pabellón deportivo San Francisco de Asís.

