Detenido un hombre que robaba en viviendas turísticas de Mijas con los moradores dentro

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de cinco robos en complejos turísticos o vacacionales de la localidad malagueña de Mijas. La Comandancia de Málaga ha informado este viernes de que la operación se inició en el pasado mes de mayo, cuando se recepcionó la primera denuncia por parte de un turista que pasaba unos días de vacaciones en nuestro país.

Desde entonces, las pesquisas de los investigadores les permitió ir conociendo el modus operandi del autor, que finalmente fue identificado. "Esta persona cometía los robos utilizando el escalo para acceder a las viviendas", han explicado. Posteriormente, accedía a las mismas a través de puertas o ventanas con sigilo aprovechando del descuido de sus víctimas, que las dejaban abiertas o entreabiertas para combatir las altas temperaturas mientras dormían. Una vez en el interior, el investigado sustraía joyas y dinero en metálico.

A mediados del pasado mes de julio, los investigadores procedieron a la detención de este individuo como supuesto autor de media decena de delitos de robo en el interior de viviendas, siendo puesto a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola.