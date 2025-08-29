Sucesos
Detenida una pareja tras agredir a varios policías municipales en un control en Mijas
Los agentes realizaban un control de seguridad en el núcleo costero de La Cala e intentaron hacer una prueba de detección de drogas al conductor tras darle el alto por actitud sospechosa
Una pareja ha sido detenida por un presunto delito de atentado a la autoridad tras agredir a varios agentes de la Policía Local en un control en el municipio malagueño de Mijas.
Según el relato policial los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 26 cuando los agentes realizaban un control de seguridad en el núcleo costero de La Cala del mencionado municipio y observaron a un conductor con actitud sospechosa.
Una vez interceptado el vehículo, los agentes intentaron realizar una prueba de detección de drogas al conductor, a lo que este se opuso. Tanto el hombre como la acompañante mostraron una actitud agresiva hacia los agentes, amenazándolos y llegando a agredirlos en varias ocasiones.
Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de atentado a la autoridad, y el conductor además, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Finalmente los policías los trasladaron a dependencias Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
