Declarado un incendio en Benalmádena

Los bomberos del Plan Infoca se encuentran trabajando en la extinción de un incendio declarado este lunes en Benalmádena, en la urbanización Rocas Blancas, situada entre el Arroyo de la Miel y Benalmádena pueblo, debajo de la autovía de la Costa del Sol (A-7).

Según fuentes del 112 Andalucía, consultadas por este periódico, los primeros avisos del fuego han sido sobre las 12.10 horas. De momento, el incendio no ha provocado afectados ni desalojados.

El Infoca, tal y como ha informado a través de sus redes sociales, ha desplegado dos grupos de bomberos forestales, dos Bricas, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente; así como un camión autobomba y dos helicópteros, uno pesado y otro ligero.