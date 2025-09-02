Extinguido el incendio de Casares

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 9.50 horas de este miércoles el incendio declarado este martes en el municipio malagueño de Casares.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el fuego, ubicado en los alrededores de la localidad malagueña, ha sido controlado a las 23.20 horas y desde entonces se encuentra en fase de remate y liquidación para su extinción.

Sobre el terreno trabajaban entonces cuatro grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y dos vehículos autobombas para conseguir controlar el fuego.

El incendio había quedado estabilizado pasadas las 20.30 horas, poco más de una hora desde su inicio. Fuentes de este organismo indicaron que el incendio en ningún momento ha sido una amenaza para las viviendas de la zona.

En un primer momento se ha desplazado un dispositivo compuesto por dos helicópteros --uno semipesado y otro pesado--; cuatro grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y dos autobombas.