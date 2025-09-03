Miguel Poveda presentará en Torremolinos su nuevo espectáculo 'El árbol de la Alegría'

El artista flamenco Miguel Poveda llegará el 29 de noviembre a Torremolinos con su nuevo espectáculo 'El árbol de la Alegría'. El cantaor llega a la Costa del Sol con un proyecto que "va más allá de un disco de villancicos" y que "se ha convertido en un emocionante viaje por la memoria, las raíces y el espíritu de la Navidad".

En este trabajo, Poveda "se desnuda como intérprete y compositor, firmando gran parte de las letras y músicas y cada tema se transforma en una pieza única donde laten la raíz, el amor y la verdad", según un comunicado de la organización.

El conocido artista estará acompañado a la guitarra por Jesús Guerrero, de quien también dependerán los arreglos y la producción. El nuevo álbum de Poveda respira "frescura y emoción, invitando al público a recordar, celebrar y sentir una Navidad luminosa y compartida".

"Regreso a la infancia"

De este modo, es también un "regreso a la infancia" de Poveda en Badalona (Barcelona), un barrio humilde donde, pese a las dificultades, "la alegría y la unión familiar encendían siempre el espíritu navideño".

Con esta propuesta, el artista muestra de nuevo su versatilidad y música en una temática que "nunca antes había grabado" y transita entre lo tradicional y lo contemporáneo, con una mirada personal y renovada.

El concierto en Torremolinos promete ser "un abrazo sonoro, un encuentro con las emociones universales de estas fechas, desde las risas compartidas hasta la memoria de quienes ya no están, pasando por esa chispa de esperanza que nunca se apaga".

Entradas

Las entradas para este concierto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Torremolinos están ya disponibles desde 44 euros en la web de malagaentradas.com y en los canales habituales de El Corte Inglés. La cita está organizado por Grupo Mundo, con el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos y la colaboración de 101 Televisión.