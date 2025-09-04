Deporte
Torremolinos reunirá a más de 1.500 deportistas este fin de semana
Participarán en los Campeonatos de España de Triatlón en sus diferentes modalidades
Más de 1.500 deportistas participarán en Torremolinos en los Campeonatos de España de Triatlón SuperSprint por Clubes y SuperSprint 2x2, y de Relevos Mixtos, jornadas finales y decisivas de la Liga Iberdrola y Liga Nacional de Clubes 2025 de la Federación Española de Triatlón, representando a los 60 clubes participantes en Primera y Segunda División femenina y masculina, además de una decena de clubes en las categorías Open. Torremolinos acogerá también una nueva cita del circuito nacional de promoción Trimparables con casi 225 inscritos.
Así lo dieron a conocer ayer la alcaldesa, Margarita del Cid; el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; y el delegado territorial de Deporte de la Junta, Carlos García, que participaron en la presentación del evento junto al director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, Jorge García; y el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Castilla.
Del Cid destacó que «en estas jornadas de competición las y los mejores triatletas del país van a volver a Torremolinos, que será punto de encuentro de nuevo para todos los amantes del triatlón. Los datos hablan por sí mismos, con más de mil quinientos participantes que se van a reunir en torno a la playa de los Álamos, el circuito ciclista de las inmediaciones y el paseo marítimo», los mimos escenarios de la Gran Final del Campeonato del Mundo de Triatlón 2024.
