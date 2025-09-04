Torremolinos reunirá a más de 1.500 deportistas este fin de semana

Más de 1.500 deportistas participarán en Torremolinos en los Campeonatos de España de Triatlón SuperSprint por Clubes y SuperSprint 2x2, y de Relevos Mixtos, jornadas finales y decisivas de la Liga Iberdrola y Liga Nacional de Clubes 2025 de la Federación Española de Triatlón, representando a los 60 clubes participantes en Primera y Segunda División femenina y masculina, además de una decena de clubes en las categorías Open. Torremolinos acogerá también una nueva cita del circuito nacional de promoción Trimparables con casi 225 inscritos.

Así lo dieron a conocer ayer la alcaldesa, Margarita del Cid; el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; y el delegado territorial de Deporte de la Junta, Carlos García, que participaron en la presentación del evento junto al director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, Jorge García; y el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Castilla.

Del Cid destacó que «en estas jornadas de competición las y los mejores triatletas del país van a volver a Torremolinos, que será punto de encuentro de nuevo para todos los amantes del triatlón. Los datos hablan por sí mismos, con más de mil quinientos participantes que se van a reunir en torno a la playa de los Álamos, el circuito ciclista de las inmediaciones y el paseo marítimo», los mimos escenarios de la Gran Final del Campeonato del Mundo de Triatlón 2024.

