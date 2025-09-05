Estabilizados los incendios en Estepona y Mijas

Dos incendios han vuelto a afectar este viernes la provincia. Ambos focos, declarados en la Costa del Sool, han afecto a los términos municipales de Estepona y Mijas. Por suerte, la rápida actuación de los servicios de extinción han logrado estabilizar ambos focos al poco de declararse ambos incendios.

Mijas

Poco después de la una de la tarde, concretamente a als 13.20 horas, se ha producido un nuevo incendio en una de las zonas de la provincia más afectadas por el fuego en los útlimos años, como es la Sierra de Mijas. Esta vez, se ha declarado un incendio en las inmediaciones de la zona de la embotelladora, la carretera de que da acceso a la mina y las antenas que dan servicio a la capital malagueña.

Apenas 50 minutos de la intervención, los servicios de extinción del Plan Infoca han dado por estabilizado el fuego, tras movilizar medios terrestes y aéreos: tres grupos de bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones y agente de medio ambiente, además de una autobomba y dos helicópeteros (ligero y pesado). A las 16.15 horas ha quedado controlado el incendio.

🗓️ 05/09/2025 🕗 14.20 h



🔴 ACTIVO | Incendio en #Estepona, #Málaga#IFEstepona, en paraje Valle Pederín



MEDIOS:

🚁 1 ligero, 1 semipesado, 1 pesado

👩‍🚒 4 grupos de bomberos forestales, 2 #BRICA, 3 #TOP, 1 #AAMM

🚒 1 autobomba pic.twitter.com/Ao7K4OU0ot — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 5, 2025

Estepona

Pasadas las dos de la tarde (14.20 horas) se declaraba un segundo incendio forestal en la provincia, que afecta baa la zona de la urbanización Parque Antena, en la localidad malagueña de Estepona, que ha quedado estabilizado a las 16.50 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.

Este incendio, que se encuentra próximo a viviendas , ha provocado el desalojo de una urbanziación, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Además del CPB, el Infoca ha movilizado un helicóptero ligero, uno semipesado y uno pesado; cuatro grupos de bomberos forestales, dos Bricas y tres técnicos de operaciones; y un vehículo autobomba fueron los primeros en actuar en la zona. Actualmente siguen las tareas hasta la extinción del incendio dos grupos de bomberos forestales y una autobomba.

Por su parte, desde Emergencias 112 Andalucía han confirmado que en torno a las 14 horas han recibido las primeras llamadas alertando de este incendio en Parque Antena "que estaría muy cerca de casas". De hecho, han indicado que se habrían visto afectadas algunas zonas exteriores de las viviendas, como pérgolas; y también vehículos.