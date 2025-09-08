Un acertante de Mijas gana más de seis millones en el sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo

Un acertante de Mijas ha resultado ganador de un premio unitario de 6.006.341,60 euros al acertar la combinación de Primera Categoría del boleto del Gordo de la Primitiva de este domingo 7 de septiembre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto sellado en el Despacho Receptor número 50.015 de Las Lagunas, situado en La Unión, 1 - Edificio Sol-Mijas, es uno de los dos boletos acertantes de la máxima categoría junto a otro validado en la Administración de Loterías número 4 de Molins de Rei (Barcelona).

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo ha estado formada por los números 19, 6, 27, 11 y 31. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 4.151.290,50 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 352 de Madrid, situada en Clara del Rey, 75 y en el Despacho Receptor número 96.005 de Móstoles (Madrid), situado en Nápoles, 41.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000,00 euros para los acertantes de Primera Categoría.