Mijas
Detenida una pareja por un intento de okupación en Las Lagunas
Tras la llegada de la Policía la mujer y el hombre que trataron de entrar en la vivienda huyeron, pero fueron detenidos en las inmediaciones
Un hombre y una mujer han sido detenidos por la Policía Local en el núcleo de población de Las Lagunas, en Mijas, tras acceder a una vivienda e intentar ocuparla. Según ha relatado el cuerpo de seguridad local, los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de septiembre cuando en la base operativa recibieron una llamada de urgencia que informaba de que varios individuos intentaban acceder a una vivienda en Camino de Santiago.
Al llegar los agentes y entrevistarse con el propietario, este les manifestó que sorprendió a un varón y una mujer fracturando la cerradura de la puerta de su vivienda y accediendo a su interior, los cuales se marcharon rápidamente del lugar tras percatarse de su presencia. Tras una inspección por la zona, la pareja fue interceptada en calles aledañas por los agentes, que confirmaron su identificación por el propietario de la vivienda.
El hombre y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y un delito de usurpación de vivienda. Fueron trasladados a la Guardia Civil para continuar con el procedimiento legal, mientras que el propietario manifestó a los agentes su intención de formalizar una denuncia por lo sucedido
- Feria de San Miguel de Torremolinos: programa y novedades
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- Comienza The Champions Burger en Mijas
- Detienen en Málaga a dos jóvenes suecos que preparaban un asesinato por encargo
- Un incendio en un restaurante de Torremolinos afecta a siete locales cercanos
- Miguel Poveda presentará en Torremolinos su nuevo espectáculo 'El árbol de la Alegría
- Detenida una mujer en Mijas por agredir sexualmente a una menor
- Siete empresas optan a hacerse con el mantenimiento de la Sierra de Mijas