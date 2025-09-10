Detenida una pareja por un intento de okupación en Las Lagunas

Un hombre y una mujer han sido detenidos por la Policía Local en el núcleo de población de Las Lagunas, en Mijas, tras acceder a una vivienda e intentar ocuparla. Según ha relatado el cuerpo de seguridad local, los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de septiembre cuando en la base operativa recibieron una llamada de urgencia que informaba de que varios individuos intentaban acceder a una vivienda en Camino de Santiago.

Al llegar los agentes y entrevistarse con el propietario, este les manifestó que sorprendió a un varón y una mujer fracturando la cerradura de la puerta de su vivienda y accediendo a su interior, los cuales se marcharon rápidamente del lugar tras percatarse de su presencia. Tras una inspección por la zona, la pareja fue interceptada en calles aledañas por los agentes, que confirmaron su identificación por el propietario de la vivienda.

El hombre y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y un delito de usurpación de vivienda. Fueron trasladados a la Guardia Civil para continuar con el procedimiento legal, mientras que el propietario manifestó a los agentes su intención de formalizar una denuncia por lo sucedido