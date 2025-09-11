Un incendio en Benalmádena obliga a desalojar viviendas y a cortar el Cercanías

Un incendio urbano, que desde la madrugada de este jueves ha afectado a la zona de la Carretera del Sol, en Benalmádena, ha obligado al desalojo preventivo de un centenar de residentes de varias viviendas y al corte de la línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola en el tramo entre este municipio y Fuengirola. Por suerte, a primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de la localidad ha informado que el incendio ya se encuentra estabilizado.

En este sentido ha informado el jefe de bomberos de la localidad, David Bañasco, a través de una nota de audio difundida por el Ayuntamiento, en la que ha detallado que ya se está valorando la reanudación del servicio del tren de Cercanías entre Benalmádena y Fuengirola, que permanecía interrumpida por el suceso.

Imagen del incendio anoche / L.O.

El incendio se ha declarado sobre las dos y media de la madrugada y su expansión se ha visto favorecida por el viento de poniente (terral) que se daba en la zona, lo que ha hecho que las llamas hayan evolucionado desde la Carretera del Sol en el núcleo del pueblo hacia la zona de Torremuelle en la Costa.

A consecuencia del incendio se realizó la evacuación de varias viviendas de las urbanizaciones Finca Casablanca y Torrremuelle, y las personas fueron trasladadas al hotel Benalma, y se habilitó el pabellón deportivo de Benalmádena Pueblo para albergar a unos 100 desalojados. El alcalde del municipio, Juan Antonio Lara, decretó el plan de emergencia en torno a las tres de la madrugada.

Un bombero del CPB trabaja en la extinción desde la terraza de una vivienda / L.O.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha activado el plan de emergencia municipal a las 3 de la mañana aproximadamente y se siguen recibiendo recursos de 061 con un puesto médico avanzado y una uvi móvil, además de recursos de Infoca, Protección Civil en cuanto a recursos logísticos y, por otra parte, servicios operativos municipales con cinco cisternas.

David Bañasco ha precisado que en este incendio en Benalmádena no se han registrado daños personales salvo un accidente laboral de carácter leve. El puesto de mando para atender la emergencia se mantiene activo en la zona.

Imagen del incendio esta mañana / L.O.

"Los recursos han sido suficientes y dimensionados para dar capacidad de respuesta al incendio. No se han producido daños personales, excepto un accidente laboral leve y por lo demás ahora mismo sigue el puesto de mando activo", ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado en redes. Fuentes del CPB confirman que el incendio se entiende estabilizado y se valora la situación de reabrir el tráfico ferroviario y el realojo.

Efectivos de Protección Civil, Bomberos y Policía esta mañana / L.O.

En las tareas de extinción han trabajado un amplio dispositivo de bomberos procedentes de Benalmádena, del Plan Infoca, del Consorcio Provincial, movilizados desde Torremolinos, Marbella, Fuengirola; y de Málaga capital. El Infoca ha indicado que se trata de un incendio urbano y que se han desplegado cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba.

La Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil también se encuentran trabajando en el dispositivo de emergencias, según las fuentes municipales.