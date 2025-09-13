Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas

Torremolinos acogerá el día 17 un encuentro de mascotas en la Feria

El evento tendrá lugar en la plaza Federico García Lorca con un desfile a partir de las 18.00 horas y premios en diferentes categorías

Presentación del encuentro de mascotas en Torremolinos.

Presentación del encuentro de mascotas en Torremolinos. / l.o.

La Opinión

Málaga

La plaza Federico García Lorca acogerá este próximo miércoles 17 de septiembre la celebración del XXI Encuentro de Mascotas de la feria de San Miguel 2025. Así lo dio a conocer ayer el concejal de Deportes, Ramón Alcaide, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Francisco Cerdán, y el instructor de la Unidad Canina de la Policía Local de Torremolinos, Andrés Moreno.

«Las mascotas también volverán a tener su hueco este año entre la amplia oferta de actividades que ponemos en marcha con motivo de la feria de San Miguel. Se trata de una iniciativa abierta a la participación de diferentes especies: peces, reptiles, gatos o perros», indicó el concejal de Deportes, Ramón Alcaide, que recordó «que las aves no pueden participar como medida preventiva». El evento, que este año cambia de ubicación, comenzará a las 17.00 horas con la inscripción de los participantes, estando previsto el desfile de los animales a partir de las 18.00 horas, en una iniciativa que persigue dar la oportunidad a los amantes de los animales de reunirse y disfrutar con las diferentes mascotas.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Francisco Cerdán, señaló «la importancia de promover el bienestar animal y respetar las normas cívicas».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents