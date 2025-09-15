La avenida de las Gaviotas de Fuengirola, cortada este miércoles por el derribo de la pasarela peatonal

La avenida de las Gaviotas de Fuengirola quedará completamente cortada al tráfico durante la jornada de este próximo miércoles, 17 de septiembre, por la obra de derribo y desmonte de la pasarela peatonal, dentro del proyecto municipal de mejora y modernización de esta vía.

Así lo han informado al respecto las concejalas de Urbanismo, Movilidad y la responsable del barrio, Rocío Arriaga, Isabel González y María Hernández, respectivamente, recomendando a los conductores utilizar rutas alternativas, como el paseo marítimo o la autovía, durante el desarrollo de los trabajos.

"El próximo miércoles 17 de septiembre, se procederá al derribo y desmonte del puente de las Gaviotas, por lo que la carretera Nacional 340 permanecerá cortada en ambos sentidos entre la rotonda del Torreblanca y la rotonda del Sol, desde las 7 hasta las 16 horas. La actuación forma parte del plan de mejora viaria y se ha preparado un dispositivo de desvíos que ya está disponible, junto con la planificación detallada de la obra. Esta información ha sido trasladada a los centros educativos afectados, para facilitar la organización de accesos durante la jornada. Agradecemos la colaboración de toda la ciudadanía", ha explicado González.

Por su parte, la edil de Urbanismo ha indicado que la obra fue adjudicada a Marvel Construcción y Calidad S.L., con un presupuesto de 106.843,46 euros y un plazo de ejecución de 39 días. Además, ha recordado que "esta infraestructura fue construida hace décadas para facilitar el cruce peatonal sobre la antigua N-340. Con la integración de esta vía en el entramado urbano y su transformación en avenida, se habilitaron pasos de peatones a nivel, quedando la estructura en desuso. Su demolición responde a criterios de funcionalidad y adecuación al entorno actual, ya que no cumple su función, era el momento de retirarla".

Para concluir, María Hernández ha recordado que "esta es una actuación que los vecinos venían solicitando desde hace tiempo, y con razón, ya que la infraestructura ha perdido su utilidad. Su retirada permitirá además ganar espacio en la acera y mejorar tanto la imagen como el tránsito peatonal en la zona. Así que, pedimos a los colegios, vecinos y empresas del entorno que planifiquen accesos alternativos durante los trabajos y apelamos a la precaución y comprensión para minimizar las molestias".