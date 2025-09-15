Desarticulan un punto de venta de drogas en Estepona

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado uno de los puntos de venta de droga más activos de Estepona, radicado en un piso del barrio de Solís, en el que han intervenido más de medio millar de papelinas de cocaína y heroína en un piso de la localidad.

Ha sido detenida una mujer de 61 años al frente del negocio ilícito por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública; y la autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de la investigada.

Agentes policiales, durante la entrada al domicilio. / L.O.

Según el relato policial difundido en un comunicado, la situación en torno al punto de venta de droga se había hecho insostenible debido a la alarma social causada en el barrio de Solís, en Estepona, no solo por el constante trasiego de personas drogodependientes, que consumían las sustancias estupefacientes en parques y zonas de ocio de la zona, sino, además, por el aumento de actividades delincuenciales asociadas al menudeo de droga, como los delitos contra el patrimonio.

Agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Estepona iniciaron la operación 'Chocolata' a partir de una información que apuntaba al tráfico de drogas a pequeña escala en un inmueble del municipio malagueño. Continuando con las pesquisas, los agentes practicaron incursiones discretas en el barrio y confirmaron las incesantes entradas y salidas de clientes que se aproximaban a la vivienda para adquirir sus dosis de droga.

Reja instalada en la puerta de vivienda, desdedonde se vendía la droga / L.O.

Precisamente, la Policía realizaba varias actas de aprehensión de droga que intervenía a los compradores cerca del piso de la sospechosa. Incautaciones para solicitar después una solicitud de entrada y registro en el domicilio, autorizada por la autoridad judicial competente.

La vivienda de la investigada había sido provista de una reja de seguridad a través de la cual se despachaba papelinas de drogas a toxicómanos que, en algunos casos, y ante la falta de dinero, canjeaban los efectos procedentes de hurtos o robos por dosis de estupefaciente.

La Policía Nacional intervino 550 papelinas de cocaína-base, 137 papelinas de heroína y 1.080 euros en efectivo y detuvo a una mujer de 61 años, situada al frente de la actividad ilícita en un piso en el barrio de Solís de Estepona. / L.O.

Medio cenentar de compradores

De las diligencias practicadas, se estima que a este punto de venta acudían diariamente medio centenar de compradores aproximadamente. Finalmente, y gracias a la rápida actuación de agentes de la Policía Nacional, se ha desarticulado uno de los puntos de venta de drogas más activos a la vez que problemáticos en los últimos tiempos en Estepona, siendo habituales la riñas entre toxicómanos en la zona.

Fruto de la entrada y registro en la vivienda, los investigadores intervinieron 550 papelinas de cocaína-base, 137 papelinas de heroína y 1.080 euros en efectivo. Asimismo, se detuvo a una mujer de 61 años, situada al frente de la actividad ilícita, la cual ya ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.