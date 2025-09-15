Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un muerto en una colisión entre dos turismos en Estepona

La Opinión

Málaga

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico con dos turismos implicados registrado a última hora de este domingo 14 de septiembre en la carretera A-7175 en Estepona.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios conductores alertaron sobre las 23.47 horas de un choque entre dos coches a la altura del kilómetro 2 de la carretera A-7175.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Bomberos del Consorcio Provincial para liberar a la víctima mortal, que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos.

