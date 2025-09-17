El Ayuntamiento de Estepona adjudica la construcción de un velódromo

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado las obras para la construcción de un velódromo, un nuevo equipamiento deportivo que permitirá seguir ampliando la red de instalaciones deportivas con la que cuenta la ciudad.

El alcalde, José María García Urbano, ha adelantado que este proyecto incluirá instalaciones para la práctica de ciclismo, rugby y fútbol. La actuación se ha adjudicado a la UTE Ecofilia-Pinus por un importe de 3.437.410,91 euros (IVA incluido). La empresa adjudicataria ha presentado una mejora que supone una reducción de 12 semanas sobre el plazo inicial de ejecución, por lo que la duración total de las obras será de 9 nueve.

El proyecto contempla la creación de un parque periurbano con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados, que albergará una pista de rodadura inclinada para ciclistas (velódromo), así como un campo de césped artificial de última generación preparado para acoger tanto partidos de rugby como de fútbol 11. Este cicloestadio, de forma ovalada, contará con gradas distribuidas en varios niveles con capacidad inicial para un millar de espectadores.

