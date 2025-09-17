Café Quijano, Los Calaita, Spok Sponha, Space Surimi y Pica Pica, entre los espectáculos de la Feria de Fuengirola

Café Quijano, Mujeres por Sevillanas, Pica Pica, Diego Arjona, Alex O'Dogherty, Los Calaita, Spok Sponha y Space Surimi serán los grupos y artistas que actuarán este año en la Feria del Rosario de Fuengirola, que se celebra del 6 al 12 de octubre. Así lo ha dado a conocer la concejala de Fiestas, Isabel Moreno, quien ha explicado que todos los espectáculos comenzarán a las 22.00 horas en el Palacio de la Paz, salvo la actuación de Pica Pica el 8 de octubre, que al estar destinada al público infantil se celebrará a las 18.00 horas.

Además, el XLVII Festival Flamenco El Jabegote Juan de la Loma contará en esta edición con las actuaciones al cante de María Toledo, Rafael de Utrera y Juan Ramos.

La edil Isabel Moreno presenta el programa de actuaciones de la Feria del Rosario de Fuengirola. / L.O.

Precios

Sobre los precios de las actuaciones, Moreno ha explicado que las del Festival Flamenco, Mujeres por Sevillanas, La Noche de Humor --con Diego Arjona, Alex O'Dogherty y Los Calaita--, y Café Quijano tendrán un precio de diez euros el patio de butacas y 15 euros los palcos; mientras que la fiesta infantil con Pica Pica tendrá un precio de cinco y diez euros, respectivamente, y la Noche Joven (con Spok Sponha y Space Surimi) tendrá un precio único de cinco euros.

Como es tradición, el Palacio de la Paz abrirá sus puertas el día 6 de octubre, a las 21.30 horas, para acoger el pregón de feria a cargo del influencer fuengiroleño Edgard Caro Casado 'Sensillo con S', que dará el psitoletazo de salida a las fiestas patronales.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, junto a Edgard Caro Casado ‘Sensillo con S’, pregonero de la Feria del Rosario de Fuengirola de 2025 / L.O.

Programación

El martes, 7 de octubre, será el Festival Flamenco El Jabegote Juan de la Loma, que el Ayuntamiento organiza cada año en colaboración de la Peña Flamenca Unión del Cante y que en esta edición contará con la actuación al cante de María Toledo, Rafael de Utrera y Juan Ramos y la participación al baile de Gema Moneo. "Será una noche que va a encantar a los aficionados al flamenco", ha dicho.

El día siguiente, coincidiendo con la celebración del Día del Niño, cuando las atracciones infantiles costarán el 50% de su precio habitual, a partir de las seis de la tarde en el Palacio de la Paz habrá una fiesta infantil con la actuación de Pica Pica.

El jueves día 9 de octubre "hemos querido que sea una noche rociera con Mujeres por Sevillanas, que incluirá las actuaciones de Las Carlotas, María de La Colina y Las Solees", ha apuntado la edil, quien ha apuntado que un día más tarde estará dedicado al humor con las actuaciones de Diego Arjona, Alex O'Dogherty y la chirigota Los Calaita.

"Hemos querido tematizar las distintas noches de feria para que las actuaciones estén dirigidas a distintos ámbitos y públicos y que todas las personas puedan disfrutar de actuaciones de su agrado en el Palacio de la Paz", ha expresado.

El sábado 11 de octubre "tendremos una cita con Café Quijano, un grupo que ha tenido grandes éxito y que estoy segura que su actuación gustará a todos los asistentes", ha destacado la concejala, quien ha precisado que para concluir, el 12 de octubre será la noche dedicada al público joven con las actuaciones de Spok Sponha y Space Surimi, "para que los jóvenes de Fuengirola puedan disfrutar de una actuación pensada especialmente para ellos como colofón a nuestra feria".

Entradas

Las entradas se podrán adquirir a partir del lunes 22 de septiembre, a través de la página web www.entradas.fuengirola.es o presencialmente en el punto de información del Centro Comercial Miramar, de lunes a viernes, de 10.00 a 12.30 horas y de 15.00 a 18.00 horas. Además, el mismo día de cada espectáculo se podrán adquirir en la taquilla del Palacio de la Paz, desde dos horas antes del inicio y sólo pago con tarjeta, siempre que queden entradas disponibles.