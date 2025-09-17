Detienen al conductor del coche en el que falleció una mujer en Estepona

La Guardia Civil ha detenido al conductor del vehículo en el que falleció el pasado domingo una mujer de 26 años en Estepona, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

El accidente de tráfico se produjo este pasado domingo, a las 23.47 horas, momento en que varios conductores alertaron al centro de coordinación de un choque entre dos coches en la carretera A-7175 en el kilómetro 2.

Al arrestado se le investiga por su supuesta responsabilidad en los delitos de homicidio imprudente y lesiones y tras las pesquisas se ha determinado que superaba la tasa de alcohol permitida.

En el vehículo viajaba además de la mujer y el conductor, que sufrió lesiones, un tercer ocupante de 32 años que resultó ileso.

En el otro vehículo iban dos personas, el conductor que resultó ileso y una mujer que sufrió lesiones leves.

Tras el traslado de los heridos a centros hospitalarios la Guardia Civil hizo la correspondiente reconstrucción del siniestro y se detuvo al conductor del vehículo en el que iba la mujer.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y Bomberos del Consorcio Provincial para liberar a la víctima mortal, al quedar atrapada en el interior del vehículo.