Investigación
Detienen al conductor del coche en el que falleció una mujer en Estepona
El accidente de tráfico se produjo este pasado domingo, a las 23.47 horas, en la carretera A-7175 en el kilómetro 2
La Guardia Civil ha detenido al conductor del vehículo en el que falleció el pasado domingo una mujer de 26 años en Estepona, según han informado fuentes cercanas a la investigación.
El accidente de tráfico se produjo este pasado domingo, a las 23.47 horas, momento en que varios conductores alertaron al centro de coordinación de un choque entre dos coches en la carretera A-7175 en el kilómetro 2.
Al arrestado se le investiga por su supuesta responsabilidad en los delitos de homicidio imprudente y lesiones y tras las pesquisas se ha determinado que superaba la tasa de alcohol permitida.
En el vehículo viajaba además de la mujer y el conductor, que sufrió lesiones, un tercer ocupante de 32 años que resultó ileso.
En el otro vehículo iban dos personas, el conductor que resultó ileso y una mujer que sufrió lesiones leves.
Tras el traslado de los heridos a centros hospitalarios la Guardia Civil hizo la correspondiente reconstrucción del siniestro y se detuvo al conductor del vehículo en el que iba la mujer.
Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y Bomberos del Consorcio Provincial para liberar a la víctima mortal, al quedar atrapada en el interior del vehículo.
