Torremolinos gana población y se encamina ya hacia los 75.000 habitantes

La ciudad de Torremolinos continúa su incremento de población y se encamina ya hacia los 75.000 habitantes, según las cifras actuales del padrón municipal. El municipio costasoleño, que ha estado durante años por debajo de los 70.000 ciudadanos empadronados, rompió esa barrera en 2023 cuando los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) situaron la población en los 70.434 habitantes.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que en 2024 Torremolinos volvió a ganar ciudadanos, situándose en los 70.933 empadronados. A día de hoy esa cifra continúa creciendo y en la actualidad son ya 74.289 los ciudadanos que se contabilizan, según las cifras del padrón municipal, de los cuales 18.003 son extranjeros, lo que representa un 24,2% del total de la población.

De hecho, la multiculturalidad y diversidad de Torremolinos se refleja en su padrón municipal que recoge 121 nacionalidades presentes, "un crisol de culturas que deja ver el cosmopolitismo y la heterogeneidad del municipio", agregan desde el Ayuntamiento.

Torremolinos ha ido ganando población progresivamente desde que hay registros del Instituto Nacional de Estadística. Así, en 1842, primer año en el que el INE tiene registro, se contabilizaron 785 personas en la localidad, una cifra que ha ido en incremento y que en la última década se mantenía cercana a los 70.000 habitantes, pero sin que hasta el momento se superara esta barrera.