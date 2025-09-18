Benalmádena pondrá cámaras itinerantes para 'pillar' a quien deje la basura fuera del contenedor o la saque fuera de hora

El Ayuntamiento de Benalmádena está harto de aquellos ciudadanos incívicos que sacan la basura antes de tiempo, la dejan fuera del contenedor y de aquellos otros que no tienen reparo en sacar a la calle los muebles viejos los días en que no está estipulada la recogida de enseres. Para acabar con estas conductas, el Consistorio benalmadense va a poner en marcha algo así como el Gran Hermano de la Basura.

Se trata de un dispositivo a través del cual se van a instalar cámaras de videovigilancia de manera itinerante en las zonas de la ciudad donde el Consistorio ha detectado más conductas de este tipo que dificultan la labor del servicio de recogida de basuras y dejan una imagen impropia de una ciudad turística como Benalmádena.

El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Benalmádena, Juan Olea (PP), ha explicado que este dispositivo "es una medida más con la que buscamos seguir avanzando en la mejora que ha venido experimentando el servicio de recogida de residuos" y que se organizará "de forma paralela a las campañas de concienciación vecinal" que se llevan a cabo de manera periódica desde el Ayuntamiento.

Un esfuerzo diario

Olea ha explicado que el Ayuntamiento de Benalmádena realiza un esfuerzo presupuestario considerable para organizar las rutas de recogida diaria de contenedores y que además existe un servicio completamente gratuito de recogida de enseres, que tiene unos días establecidos para cada zona del municipio.

Contenedores de residuos en Benalmádena. / L.O.

Cualquier vecino, a través de la página web del Ayuntamiento de Benalmádena, en el área de Residuos Sólidos Urbanos, puede poner su calle y saber al momento qué día y a qué hora se produce la recogida y se pueden depositar los enseres. Y en los nuevos contenedores de basura también se han instalado pegatinas en las que se indica el día de recogida en esa zona concreta.

“El problema es que a pesar de todas esas posibilidades y de que ya contamos también con dos puntos limpios móviles que cada semana se instalan en una zona diferente del municipio, se siguen produciendo actos incívicos que alteran las rutas diarias de recogida y que dificultan, por tanto, el servicio y la imagen de la ciudad, algo que no podemos permitir”, tal y como ha señalado el edil del ramo.

Benalmádena multará a quienes dejen la basura a deshoras fuera de los contenedores. / L.O.

Cámaras de vigilancia

Ante esto, el Ayuntamiento de Benalmádena, ha decidido instalar cámaras de vigilancia de forma itinerante en las inmediaciones de los puntos negros de basura de los diferentes núcleos de población y las urbanizaciones del municipio, lo que permitirá identificar a los responsables de dichos actos incívicos.

De esta manera, aquellas personas que sean detectadas depositando la basura fuera de los puntos y de los horarios y días establecidos, tendrán que asumir las sanciones recogidas en la ordenanza municipal.