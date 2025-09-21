Sucesos
Un cliente ebrio agrede a un policía local en un local en La Cala de Mijas
El varón fue detenido como presunto autor de un delito de atentado y lesiones a la autoridad, y fue trasladado para su atención sanitaria
Un cliente ebrio ha agredido a un agente de la Policía Local de Mijas en un establecimiento del núcleo de población de La Cala, en la costa de la ciudad.
Así lo ha informado el cuerpo municipal de seguridad, que señala que los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de septiembre cuando agentes de policía fueron requeridos desde la central operativa, donde habían recibido una llamada que daba cuenta de una fuerte discusión de dos clientes en el interior de un local de La Cala.
Agentes que realizaban un servicio de paisano se desplazaron al lugar y observaron como un varón identificado como agente del Cuerpo Nacional de Policía se encontraba reteniendo a un cliente ebrio en estado de alteración.
El policía nacional informó a los municipales que previamente dicho individuo había discutido e insultado al resto de clientes, así como a trabajadores del establecimiento. Pese a los intentos por intentar calmarlo, el varón agredió a uno de los agentes, llegándolo a lesionar en ambos brazos.
El varón fue detenido como presunto autor de un delito de atentado y lesiones a la autoridad, y fue trasladado para su atención sanitaria, y por último a la Guardia Civil para continuar con el procedimiento legal
