La Romería de Torremolinos congregó el domingo a casi 200.000 personas

Torremolinos vivió el domingo uno de sus días más grandes con la tradicional Romería de San Miguel, que congregó a cerca de 200.000 personas en una jornada festiva que marca el inicio de las Fiestas de San Miguel, día del patrón del municipio, que comenzarán este jueves y que se prolongarán hasta el lunes día 29.

La jornada comenzó con la tradicional bendición de romeros de la Hermandad de San Miguel, a las 9 de la mañana, en la ermita. Posteriormente, la imagen del patrón fue trasladada a la avenida de los Manantiales, donde se concentraron las carretas y se ofició una misa.

La comitiva, compuesta por 53 carretas, 13 tiradas por bueyes y 40 por tractores, partió a 10:30 horas hacia la plaza Costa del Sol, avenida Palma de Mallorca, avenida Joan Miró, calle Rafael Quintana Rosado, carretera de Benalmádena y el cruce del Pozuelo hasta llegar a Los Pinares, lugar de la acampada, recientemente restaurado y acondicionado por el Ayuntamiento.

Romería de San Miguel en Torremolinos / L.O.

Hospitalidad

Durante su recorrido, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), destacó que ya son 85 los años que Torremolinos celebra San Miguel de esta forma tan especial. La romería comenzó en la Fuente de la Salud pero que rápidamente pasó a los Pinares que constituyen un foco de atracción para vecinos y visitantes "porque Torremolinos siempre es una ciudad que acoge y abraza, en la romería, aún más".

Como en años anteriores, la romería de este año volvió a contar con actuaciones musicales en el Pinar de los Manantiales, con actuaciones como las de Carlos Bravo, Callejón, Las Carlotas, María de la Colina y Las Soles, que pudieron seguir los asistentets, de manera gratuita.

La Romería transcurrió sin incidentes reseñables y contó con un amplio dispositivo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil tanto en el recorrido como en los puntos de mayor concentración de personas, como la plaza Federico García Lorca y el Real de la Feria.

Feria de San Miguel

La Feria de Torremolinos comenzará este jueves, 25 de septiembre, con el pregón a cargo de los Hermanos Díaz, a las 20:30 en la plaza de España, tras el cual se procederá a la inauguración oficial y el encendido del alumbrado.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de la Feria de Torremolinos, tanto de día en el centro del municipio como de noche, en el Recinto Ferial con multitud de actividades, hasta el lunes 29 como de noche, y que contará con actuaciones de diferentes grupos como Deskalzos y Los Secretos, entre otros.

El sábado, día 27, tendrá lugar otro de los actos destacados con la conmemoración del Día de la Autonomía "con el orgullo de ser una ciudad que ha sabido reinventarse y crecer; un acto en el que entregaremos las medallas de la para reconocer a las personas que han hecho que esta ciudad sea aún más grande de lo que es", afirmó la regidora Margarita del Cid.