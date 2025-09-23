El bulevar de La Cala de Mijas acoge este fin de semana la séptima feria comarcal Sabor a Málaga, en la que más de una treintena de productores de veinte municipios de la provincia ofrecerán a los asistentes lo mejor de la despensa malagueña y las excelencias de su gastronomía.

Este evento se desarrollará desde las 11.00 horas del viernes 26 de septiembre hasta las 21.00 horas del domingo 28, con entrada libre y gratuita.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha presentado hoy esta feria, que es la cuarta vez que visita el municipio. Mata ha reivindicado el protagonismo de Mijas en la producción agroalimentaria de la provincia, tanto por su orografía de costa y de interior, como por su excepcional ubicación y potencialidad turística en la provincia.

Mijas acoge este fin de semana la séptima Feria Sabor a Málaga. / L.O.

Actividades

La feria comarcal contará además con una amplia agenda de actividades como talleres culinarios, catas de productos locales, ‘showcookings’, música en directo y actuaciones infantiles, que convertirán al evento en una cita ineludible para residentes y visitantes de toda la provincia.

La regidora ha destacado que los productos de la feria gozan de una gran calidad, reconocida por el sello Sabor a Málaga, y son una de las señas de identidad básicas del conjunto de la provincia.

Los protagonistas de los showcookings serán los cocineros mijeños Domi González, de DAK Burguer y Seixis; Salvio Cantón, de La Catedral; y Guadalupe Rodríguez, de El Panal de la Reina. Además, habrá talleres de elaboración de quesos, iniciación a catas de vinos malagueños y talleres de chocolate artesano y cookies para los más pequeños.

Productos

Aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra malagueña y de vaca, embutidos tradicionales e ibéricos, así como preparados cárnicos, aceitunas y encurtidos, aperitivos de patata, panes y dulces artesanales, cafés de tostaderos locales, chocolates, mieles, mermeladas, confituras o cervezas artesanas son algunos de los múltiples productos que se podrán degustar y adquirir en los expositores.

La directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, ha detallado que los productores que participan en esta séptima edición anual de las ferias comarcales Sabor a Málaga son, entre otros, aceite Finca Rosa Alta, Bodega Cortijo La Fuente, Bodegas Carpe Diem, quesería artesanal Los Barrancos, quesos El Porticatero, Lácteos El Pastor del Valle, embutidos Colmenar, Patatas Millán, mermeladas Alma Melosa, Panadería Cristo Rey, Confitería Guzmán, repostería Dulces del Mar, Bizcochería Lulapai, Las Delicias de mi Noe, Maychoco Cafés Mokasol y Cervezas Gaitanejo.

Además de los trabajos técnicos, organizativos y de vigilancia, el Ayuntamiento de Mijas aportará las actuaciones musicales que desarrollarán alumnos de la Universidad Popular.