Gastronomía
La Cala de Mijas acoge este fin de semana la séptima feria comarcal Sabor a Málaga
La cita, que reunirá a más de 30 productores y una amplia agenda de actos para promover la gastronomía provincial, comenzará el viernes 26 a las 11.00 horas y se prolongará hasta el domingo, a las 21.00 horas, con entrada libre y gratuita
El bulevar de La Cala de Mijas acoge este fin de semana la séptima feria comarcal Sabor a Málaga, en la que más de una treintena de productores de veinte municipios de la provincia ofrecerán a los asistentes lo mejor de la despensa malagueña y las excelencias de su gastronomía.
Este evento se desarrollará desde las 11.00 horas del viernes 26 de septiembre hasta las 21.00 horas del domingo 28, con entrada libre y gratuita.
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha presentado hoy esta feria, que es la cuarta vez que visita el municipio. Mata ha reivindicado el protagonismo de Mijas en la producción agroalimentaria de la provincia, tanto por su orografía de costa y de interior, como por su excepcional ubicación y potencialidad turística en la provincia.
Actividades
La feria comarcal contará además con una amplia agenda de actividades como talleres culinarios, catas de productos locales, ‘showcookings’, música en directo y actuaciones infantiles, que convertirán al evento en una cita ineludible para residentes y visitantes de toda la provincia.
La regidora ha destacado que los productos de la feria gozan de una gran calidad, reconocida por el sello Sabor a Málaga, y son una de las señas de identidad básicas del conjunto de la provincia.
Los protagonistas de los showcookings serán los cocineros mijeños Domi González, de DAK Burguer y Seixis; Salvio Cantón, de La Catedral; y Guadalupe Rodríguez, de El Panal de la Reina. Además, habrá talleres de elaboración de quesos, iniciación a catas de vinos malagueños y talleres de chocolate artesano y cookies para los más pequeños.
Productos
Aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra malagueña y de vaca, embutidos tradicionales e ibéricos, así como preparados cárnicos, aceitunas y encurtidos, aperitivos de patata, panes y dulces artesanales, cafés de tostaderos locales, chocolates, mieles, mermeladas, confituras o cervezas artesanas son algunos de los múltiples productos que se podrán degustar y adquirir en los expositores.
La directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, ha detallado que los productores que participan en esta séptima edición anual de las ferias comarcales Sabor a Málaga son, entre otros, aceite Finca Rosa Alta, Bodega Cortijo La Fuente, Bodegas Carpe Diem, quesería artesanal Los Barrancos, quesos El Porticatero, Lácteos El Pastor del Valle, embutidos Colmenar, Patatas Millán, mermeladas Alma Melosa, Panadería Cristo Rey, Confitería Guzmán, repostería Dulces del Mar, Bizcochería Lulapai, Las Delicias de mi Noe, Maychoco Cafés Mokasol y Cervezas Gaitanejo.
Además de los trabajos técnicos, organizativos y de vigilancia, el Ayuntamiento de Mijas aportará las actuaciones musicales que desarrollarán alumnos de la Universidad Popular.
Actuaciones
Viernes, 26 de septiembre.
11.00 h. Apertura de la feria.
12.00 h. Showcooking inaugural a cargo de la chef Guadalupe Rodríguez del restaurante El Panal de la Reina.
13:00 h. Taller de elaboración de quesos artesanales a cargo de Pepi Burgos, de El Pastor del Valle.
14.00 h. Inauguración oficial.
18:00 h. Taller de dulces tradicionales de Málaga.
19.00 h. Concierto de viola a cargo del músico malagueño Jesús Miguel Navas.
20:00 h. Actuación de Meraki Flamenco-Fusión.
22.00 h. Cierre de puertas.
Sábado 27 de septiembre
11.00 h. Apertura del recinto ferial.
12:00 h. Presentación de la reconocida tarta de queso de Seixis, uno de los dulces más emblemáticos de la zona.
13:00 h. Degustación de aperitivo Sabor a Málaga, con una selección de productos para maridar.
14:00 h. Taller de iniciación a la cata de vinos malagueños.
17.00 h. Taller de elaboración de chocolate artesano 'bean to bar'.
18.00 h. Concierto de piano de María Victoria Maldonado, de la Universidad Popular de Mijas.
19.00 h. Actuación del también pianista Iván Santiandreu, de la Universidad Popular de Mijas.
20:00 h Actuación del grupo malagueño Mami Curl & Co, con un repertorio de rock, blues y pop.
22.00 h. Cierre de puertas.
Domingo 28 de septiembre:
11.00 h. Apertura de puertas.
12:00 h. Showcooking a cargo del restaurante La Catedral de Mijas.
13.00 h. Taller infantil de cookies a cargo de Las Delicias de mi Noe.
14.00 h. Introducción a las mieles de la provincia, para público infantil y adulto.
18:00 h. Concierto de los alumnos de la Universidad Popular de Mijas, bajo la dirección del profesor Víctor Rojas.
19:00 h. Actuación del grupo de baile de la Academia Expresión, coordinado por María José Bueno, que ofrecerá una exhibición de danza.
20:00 h. Actuación de Jesús Miguel Navas, con una nueva interpretación a la viola que recorrerá varios estilos.
21.00 h. Clausura oficial de la feria.
