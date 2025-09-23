Detienen en Torremolinos a un sacerdote de Toledo con 'cocaína rosa'

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención del sacerdote Carlos Loriente, de 45 años, canónigo de la Catedral de Toledo y que ha sido apartado de sus funciones por la Archidiócesis de Toledo. La detención fue el pasado 22 de septiembre en Torremolinos.

La Policía Nacional ha confirmado la detención por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública. El arrestado fue sorprendido la madrugada del día 22 de septiembre en la vía pública con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes -una cantidad que excedía lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio-, siendo el tusi la principal sustancia.

Tras un registro en el apartamento vacacional del sospechoso, que se hallaba de paso por la localidad, los agentes hallaron una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga.

El detenido, en unión al atestado policial, Carlos Loriente ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

Respuesta del Arzobispado

En un comunicado enviado este martes, el Arzobispado ha lamentado "profundamente" los hechos que han causado la detención, y ha reprobado "cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer" este sacerdote.

Así se ha pronunciado la Arzobispado después de que 'El Español' haya adelantado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo en Torremolinos por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa.

La Archidiócesis ha querido expresar su "plena confianza" en la justicia, y aunque considera que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido", ha manifestado su disposición a "colaborar" con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde la Archidiócesis han pedido "perdón al pueblo de Dios" por "los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis".