Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Seis detenidos por el asesinato de un holandés en Fuengirola en 2024

Entre los detenidos se encuentra el autor material de los disparos, que era menor de edad en el momento de los hechos y que fue contratado en los Países Bajos

Un cámara graba uno de los impactos de bala en el lugar de los hechos.

Un cámara graba uno de los impactos de bala en el lugar de los hechos. / Daniel Pérez / EFE

La Opinión

Málaga

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el encargo y ejecución del asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola, en diciembre de 2024, por un ajuste de cuentas.

Entre los detenidos se encuentra el autor material de los disparos, que era menor de edad en el momento de los hechos y que fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen, ha informado este miércoles la Policía Nacional.

Los arrestados están imputados por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.

Noticias relacionadas y más

El crimen se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada en la vía pública con múltiples disparos, cometidos con un fusil de asalto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents