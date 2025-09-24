Sucesos
Seis detenidos por el asesinato de un holandés en Fuengirola en 2024
Entre los detenidos se encuentra el autor material de los disparos, que era menor de edad en el momento de los hechos y que fue contratado en los Países Bajos
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el encargo y ejecución del asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola, en diciembre de 2024, por un ajuste de cuentas.
Entre los detenidos se encuentra el autor material de los disparos, que era menor de edad en el momento de los hechos y que fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen, ha informado este miércoles la Policía Nacional.
Los arrestados están imputados por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.
El crimen se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada en la vía pública con múltiples disparos, cometidos con un fusil de asalto.
- Feria de San Miguel de Torremolinos: programa y novedades
- El fuego en Benalmádena queda extinguido y se permite el regreso de los vecinos evacuados
- La Romería de San Miguel de Torremolinos reunirá más de medio centenar de carretas
- Benalmádena pondrá cámaras itinerantes para 'pillar' a quien deje la basura fuera del contenedor o la saque fuera de hora
- Café Quijano, Los Calaita, Spok Sponha, Space Surimi y Pica Pica, entre los espectáculos de la Feria de Fuengirola
- Detienen en Torremolinos a un sacerdote de Toledo con 'cocaína rosa
- La avenida de las Gaviotas de Fuengirola, cortada este miércoles por el derribo de la pasarela peatonal
- Miguel Poveda presentará en Torremolinos su nuevo espectáculo 'El árbol de la Alegría