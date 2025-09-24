Seis detenidos por el asesinato de un holandés en Fuengirola en 2024

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el encargo y ejecución del asesinato de un ciudadano holandés en Fuengirola, en diciembre de 2024, por un ajuste de cuentas.

Entre los detenidos se encuentra el autor material de los disparos, que era menor de edad en el momento de los hechos y que fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen, ha informado este miércoles la Policía Nacional.

Los arrestados están imputados por delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.

El crimen se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima, de 25 años, fue asesinada en la vía pública con múltiples disparos, cometidos con un fusil de asalto.