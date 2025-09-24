Economía
Mijas insta al Gobierno a crear un fondo estatal para que los municipios puedan hacer frente a la retirada del alga asiática de las playas
En 2024, el Consistorio mijeño destinó casi 692.000 euros a la recogida de estos residuos marinos, de los que ha retirado más de 2.000 toneladas entre abril y agosto de este año
El coste de la retirada de las algas asiáticas que han invadido las playas de la Costa del Sol supone una carga extraordinaria para los ayuntamientos, cuya capacidad económica se ve muy limitada por la falta de una financiación acorde a los servicios que prestan, algunos de ellos más allá de sus competencias, para una población flotante cada vez mayor.
Por ello, el Ayuntamiento de Mijas ha aprobado una moción por unanimidad para pedir al Gobierno de España que cree un fondo estatal específico para los municipios afectados por la existencia del alga asiática.
En el texto, presentado por el PP, se explica que la retirada de estos residuos se ha convertido en un "grave problema medioambiental, económico y turístico", ya que este tipo de algas proliferan de manera incontrolada en el Mar de Alborán.
Más de medio millón de euros
El concejal responsable de playas, Daniel Gómez (PP), que ha presentado la moción, ha recalcado que la recogida de este tipo de residuos supone un gran esfuerzo humano, técnico y económico. Sólo en 2014, el Consistorio mijeño destinó casi 692.000 euros a retirar estos residuos de las playas, mientras que entre abril y agosto de este año ya han sido retiradas 2.221 toneladas de algas, con una cuantía de 516.545 euros.
"La magnitud de este fenómeno supera claramente las capacidades del municipio. El impacto va más allá del económico: el alga asiática deteriora la calidad ambiental del litoral, daña la imagen turística de Mijas, afecta al bienestar de residentes y visitantes, y pone en riesgo infraestructuras clave como puede ser la senda litoral", ha explicado el edil.
Medidas
Por ello, el Consistorio ha planteado una serie de puntos como la creación urgente de un fondo estatal específico para apoyar económicamente a los municipios afectados, con especial atención a los de alta presión turística como es el caso de Mijas.
También se insta a las autoridades competentes a poner en marcha de medidas estructurales, incluyendo estudios científicos, sistemas de contención en alta mar y estrategias coordinadas con otras administraciones para hacer frente a este problema; y solicitar inversiones para proteger la línea de costa e infraestructuras como la senda litoral, gravemente expuestas a los efectos de esta invasión.
