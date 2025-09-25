Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación policial

Detenido en Mijas cuando vendía cocaína

Los policías observaron como un varón con actitud sospechosa entregaba un envoltorio al copiloto de un vehículo

Vista de Las Lagunas, en Mijas. / POLICÍA LOCAL DE MIJAS

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Mijas mientras realizaba una venta de cocaína en el núcleo de población de Las Lagunas de la localidad de Mijas.

El cuerpo municipal de seguridad señala que los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de septiembre cuando agentes de paisano realizaban un servicio de vigilancia en la avenida de Andalucía de la referida localidad.

Los policías observaron como un varón con actitud sospechosa entregaba un envoltorio al copiloto de un vehículo que se encontraba en la zona. El varón, tras observar la presencia policial, intentó marcharse del lugar, pero fue interceptado por los agentes.

Una vez identificado, le encontraron un total de doce bolsitas con monodosis de cocaína que le fueron intervenidas. El individuo fue detenido como un presunto autor de un delito contra la salud pública y fue trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

