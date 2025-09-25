El pregón de los hermanos Díaz abre esta noche la Feria de Torremolinos

El pregón de los hermanos Díaz marcará esta noche el inicio de la Feria de San Miguel, que se celebrará hasta el lunes, 29 de septiembre. El acto tendrá lugar a las 20.30 horas en la plaza España y contará con el recital Aire Flamenco del Calvario, a cargo del guitarrista Luis el Salao y la cantante Mayka Romero. Posteriormente, se proyectará el vídeo inaugural de la feria y, a las 22.00 horas se encenderá el alumbrado artístico, que este año cuenta con más de 550.000 puntos led.

Torremolinos inicia así las fiestas en honor de su patrón, que este año trae varias novedades.

Las noches del 25 al 28 la Caseta Municipal Infantil contará desde las 20.30 con animación, teatro y talleres para los más pequeños, y la Caseta Municipal de Mayores, ubicada en la Caseta Aguas de Torremolinos, tendrá desde las 22.00 horas animación, música y baile.

El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acogerá las actuaciones las noches de feria. El jueves será el turno de Fernando Soto y Esperanza Soria, que ofrecerán un homenaje a María Jiménez y Bambino, con el artista Ginés González como telonero. El viernes actuará el grupo Ptazeta, precedido por Antonio García. El sábado actuarán Los Secretos, precedidos por los Deskalzos. Y el domingo será el turno de los grupos de baile Lucía Barroso The Royal Family, Esperanza Márquez y el cuadro flamenco de Manuel Roldán.

Este año, la feria de noche contará con una zona joven del festival Recreo situada en la plaza de toros del recinto ferial. Un espacio donde sonará afro, flamenco, hip hop, disco, house, garaje, dancehal, reggaeton o breakbeat, entre otros estilos . La entrada es gratuita y permitida solo para mayores de 16 años.

Por su parte, la feria de día se celebrará en el centro de Torremolinos. La plaza de San Miguel, la plaza de la Unión Europea y la plaza Costa del Sol tendrán actividades diurnas y barras con comida y bebida, además de actuaciones musicales.

Como novedad, este año la Asociación Caballista Pinares de Torremolinos ha organizado el I Desfile a Caballo y Concurso de Atalaje Feria de San Miguel, que se celebrará el sábado a las 11.00 horas desde la parcela anexa a Aqualand hasta el recinto ferial y posterior degustación de paella en la caseta Amigos de los Coches Clásicos de Torremolinos.

El domingo está prevista la ofrenda floral a San Miguel, a partir de las 18.00 horas desde la plaza Pablo Ruiz Picasso hasta la iglesia del santo en la plaza del mismo nombre.

El lunes 29 Torremolinos celebra el día de su patrón, San Miguel Arcángel. Las actividades religiosas comenzarán a las 09.30 horas con la misa cantada por el Coro San Miguel en la plaza que lleva su nombre.

La procesión partirá a las 10.45 de la plaza y recorrerá la calle Santos Arcángeles, Danza Invisible, Joan Miró, Doctor Jiménez Encina, García de la Serna, Rafael Quintana Rosado, Europa, Isabel Manoja, Río Arba, Madre del Buen Consejo, los Manantiales, Costa del Sol y San Miguel, con el acompañamiento del IV Tercio de la Legión de Ronda.

El mismo lunes, a partir de las 19.00 horas, se celebrará el Día del Niño y la Niña, con atracciones a precios reducidos.

El Ayuntamiento ha incluido este año en la APP Torremolinos Despega a Miguel, un asistente virtual que funcionará los días de feria las 24 horas en formato multilingüe y que ofrecerá toda la información sobre horarios, lugares de celebración o artistas que actuarán en la feria, tan solo con acceder a la aplicación y pulsar el botón ‘Pregunta a Miguel’.