Torremolinos vive ya su Feria de San Miguel hasta el próximo lunes

Torremolinos ya está de feria. Los hermanos Díaz protagonizaron el pregón de unas fiestas que llenará de música, luz y color el municipio cuna del turismo en España.

El acto se celebró en medio de una gran expectación a las ocho y media de la tarde en la plaza de España. Tras el pregón se celebró el recital Aire Flamenco del Calvario, a cargo del guitarrista Luis el Salao y la cantante Mayka Romero. Posteriormente, se proyectó el vídeo inaugural de la feria y, a las 22.00 horas llegó el momento más esperado con el encendido del alumbrado artístico, que este año cuenta con más de 550.000 puntos led.

Hasta el próximo lunes, Torremolinos celebrará un amplio programa de actividades. Durante la noche, las actuaciones se concentrarán en la Caseta Infantil, la Caseta del Mayor, la zona de la Juventud y el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, que anoche acogió las actuaciones de Fernando Soto y Esperanza Soria, a los que hoy viernes seguirán los Ptazeta, el sábado Los Secretos y el domingo los grupos de baile Lucía Barroso The Royal Family, Esperanza Márquez y el cuadro flamenco de Manuel Roldán.

De día, las actuaciones se trasladarán a las plazas de San Miguel, la plaza de la Unión Europea y la plaza Costa del Sol, que contarán con barras con comida y bebida, además de actuaciones musicales.

Unos días de fiesta y convivencia en los que no faltarán el Desfile a Caballo y Concurso de Atalaje, el sábado; la ofrenda floral al santo el domingo; y la procesión del patrón, San Miguel, el lunes (Día del Niño), a las 10.45 horas.