Educación
La Junta coloca la primera piedra del nuevo edificio del colegio Ruiz Picasso de Fuengirola
Las obras permitirán unificar en un único edificio las enseñanzas de Infantil y Primaria que hasta ahora estaban separadas, con una inversión de 4,5 millones de euros
Las consejeras de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, han colocado esta mañana la primera piedra de la nueva sede del colegio Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola, cuyas obras permitirán unificar en un único edificio las enseñanzas de Infantil y Primaria, que hasta ahora estaban separadas, con una inversión de más de 4,5 millones de euros.
La consejera María del Carmen Castillo ha manifestado que el nuevo colegio Ruiz Picasso va a ser un centro más moderno, con mejores e instalaciones sostenibles, con bioclimatización y placas solares fotovoltaicas.
El CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola fue construido en 1970 y cuenta con 211 alumnos, repartidos en dos parcelas distintas dentro del núcleo urbano de Fuengirola.
Sedes
La zona de Primaria y de administración se encuentra actualmente en una parcela situada en la calle Triana, mientras que las instalaciones del ciclo de segundo de Infantil y el comedor se encuentran en la parcela de la calle José Moreno Carbonero.
Ambas instalaciones presentan importantes deficiencias debido a su antigüedad, por lo que se van a construir unas instalaciones totalmente nuevas en una única parcela, en la calle José Moreno Carbonero, donde actualmente se encuentra la etapa de infantil y cuyas instalaciones fueron demolidas este verano.
Como explicó en su día el delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, mientras duren las obras, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, los alumnos de Infantil se ubicarán en el edificio de Primaria, donde se ha instalado un módulo prefabricado que hará la función temporal de comedor.
Nuevas instalaciones
El nuevo colegio, cuyas obras se esperan finalizar el primer trimestre del 2027, contará con un total de 225 plazas: 75 de Infantil y 150 de Primaria. El centro abarcará una superficie construida de 2.150 metros cuadrados y se distribuirá en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.
La zona de Infantil estará compuesta por tres aulas polivalentes con aseos y espacios comunes, mientras que la de Primaria albergará seis aulas polivalentes y dos aulas de pequeño grupo. En la zona docente común se ubicará un aula de educación especial con aseo adaptado, una sala de usos múltiples, aseos para el alumnado, una biblioteca, un gimnasio con vestuarios y área de recursos.
Servicios
En la parte de administración se localizarán la secretaría, los despachos de dirección y jefatura de estudios, el despacho para las asociaciones de padres y madres y el alumnado, la conserjería y reprografía, así como la sala y aseos para el profesorado.
Entre los servicios comunes, el centro contará con comedor y cocina, almacén, aseos y vestuarios de uso no docente, cuarto para instalaciones y cuarto para limpieza y basura. Por último, en el exterior habrá porche cubierto y zona de juegos, la cual incluirá una pista polideportiva.
Sostenible
El nuevo colegio contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. El sistema de calefacción funcionará por aerotermia y mediante radiadores de baja temperatura.
La intervención conseguirá integrar todo el conjunto en un único edificio, con buena orientación e iluminación, con la optimización de los accesos, recorridos y zonas de juego.
Otras inversiones
La consejera de Educación ha recordado que desde 2019 han acometido 15 actuaciones de mejoras de infraestructuras educativas en el municipio, con una inversión de 1,58 millones.
En el conjunto de la provincia malagueña, la Junta ha finalizado 450 obras, con una inversión de más de 85 millones de euros y mantiene en ejecución 57 actuaciones, dentro de los planes de infraestructuras en vigor, con un presupuesto previsto de 46,5 millones.
- Feria de San Miguel de Torremolinos: programa y novedades
- Detienen en Torremolinos a un sacerdote de Toledo con 'cocaína rosa
- El fuego en Benalmádena queda extinguido y se permite el regreso de los vecinos evacuados
- La Romería de San Miguel de Torremolinos reunirá más de medio centenar de carretas
- La Cala de Mijas acoge este fin de semana la séptima feria comarcal Sabor a Málaga
- Benalmádena pondrá cámaras itinerantes para 'pillar' a quien deje la basura fuera del contenedor o la saque fuera de hora
- Café Quijano, Los Calaita, Spok Sponha, Space Surimi y Pica Pica, entre los espectáculos de la Feria de Fuengirola
- La avenida de las Gaviotas de Fuengirola, cortada este miércoles por el derribo de la pasarela peatonal