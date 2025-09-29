La Junta coloca la primera piedra del nuevo edificio del colegio Ruiz Picasso de Fuengirola

Las consejeras de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, han colocado esta mañana la primera piedra de la nueva sede del colegio Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola, cuyas obras permitirán unificar en un único edificio las enseñanzas de Infantil y Primaria, que hasta ahora estaban separadas, con una inversión de más de 4,5 millones de euros.

La consejera María del Carmen Castillo ha manifestado que el nuevo colegio Ruiz Picasso va a ser un centro más moderno, con mejores e instalaciones sostenibles, con bioclimatización y placas solares fotovoltaicas.

El CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola fue construido en 1970 y cuenta con 211 alumnos, repartidos en dos parcelas distintas dentro del núcleo urbano de Fuengirola.

El nuevo CEIP Pablo Ruiz Picasso se construirá sobre las instalaciones de Infantil, que ya han sido demolidas. / L.O.

Sedes

La zona de Primaria y de administración se encuentra actualmente en una parcela situada en la calle Triana, mientras que las instalaciones del ciclo de segundo de Infantil y el comedor se encuentran en la parcela de la calle José Moreno Carbonero.

Ambas instalaciones presentan importantes deficiencias debido a su antigüedad, por lo que se van a construir unas instalaciones totalmente nuevas en una única parcela, en la calle José Moreno Carbonero, donde actualmente se encuentra la etapa de infantil y cuyas instalaciones fueron demolidas este verano.

Como explicó en su día el delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, mientras duren las obras, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, los alumnos de Infantil se ubicarán en el edificio de Primaria, donde se ha instalado un módulo prefabricado que hará la función temporal de comedor.

El nuevo CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola tiene un plazo de ejecución de 18 meses. / L.O.

Nuevas instalaciones

El nuevo colegio, cuyas obras se esperan finalizar el primer trimestre del 2027, contará con un total de 225 plazas: 75 de Infantil y 150 de Primaria. El centro abarcará una superficie construida de 2.150 metros cuadrados y se distribuirá en zona docente, área de administración, servicios comunes y espacios exteriores.

La zona de Infantil estará compuesta por tres aulas polivalentes con aseos y espacios comunes, mientras que la de Primaria albergará seis aulas polivalentes y dos aulas de pequeño grupo. En la zona docente común se ubicará un aula de educación especial con aseo adaptado, una sala de usos múltiples, aseos para el alumnado, una biblioteca, un gimnasio con vestuarios y área de recursos.

Servicios

En la parte de administración se localizarán la secretaría, los despachos de dirección y jefatura de estudios, el despacho para las asociaciones de padres y madres y el alumnado, la conserjería y reprografía, así como la sala y aseos para el profesorado.

Entre los servicios comunes, el centro contará con comedor y cocina, almacén, aseos y vestuarios de uso no docente, cuarto para instalaciones y cuarto para limpieza y basura. Por último, en el exterior habrá porche cubierto y zona de juegos, la cual incluirá una pista polideportiva.

Las consejera de Educación, María de Carmen Castillo, y de Economía, Carolina España, han presidido el acto de la primera piedra. / L.O.

Sostenible

El nuevo colegio contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. El sistema de calefacción funcionará por aerotermia y mediante radiadores de baja temperatura.

La intervención conseguirá integrar todo el conjunto en un único edificio, con buena orientación e iluminación, con la optimización de los accesos, recorridos y zonas de juego.

Otras inversiones

La consejera de Educación ha recordado que desde 2019 han acometido 15 actuaciones de mejoras de infraestructuras educativas en el municipio, con una inversión de 1,58 millones.

En el conjunto de la provincia malagueña, la Junta ha finalizado 450 obras, con una inversión de más de 85 millones de euros y mantiene en ejecución 57 actuaciones, dentro de los planes de infraestructuras en vigor, con un presupuesto previsto de 46,5 millones.