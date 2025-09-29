Mijas cierra la séptima Feria Sabor a Málaga con la segunda mejor cifra de facturación

La séptima feria comarcal Sabor a Málaga, que se celebró el pasado fin de semana en La Cala de Mijas resultó todo un éxito. Cientos de personas se acercaron a bulevar de La Cala para disfrutar de los mejores productos de la despensa malagueña, llegados de una veintena de puntos de la provincia.

Los datos económicos hablan por sí solo del éxito de la convocatoria. La feria se cerró con un volumen de negocio que ronda los 120.000 euros en apenas tres días, siendo la segunda en volumen de facturación de las siete citas que se han celebrado este año en la provincia, superada tan sólo por la que se celebró en Rincón de la Victoria.

Así lo ha manifestado esta mañana la alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), en una comparecencia en la que ha desgranado los resultados de la feria, que llegaba por cuarta vez al municipio de manos de la Diputación de Málaga. "Ha tenido un impacto económico muy positivo no solo para los participantes, también para el resto de la zona, ya que de la afluencia de público se han podido beneficiar el resto de establecimientos de La Cala", ha explicado la regidora.

La feria Sabor a Málaga de Mijas ha cerrado con un volumen de negocio de 120.000 euros. / L.O.

Colaboración institucional

La alcaldesa mijeña ha explicado que la celebración de esta feria corrobora "el respaldo y los estrechos lazos entre la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento. Una colaboración entre administraciones que es fundamental para seguir avanzando", ha informado la alcaldesa.

La feria Sabor a Málaga sirve para fomentar el consumo de productos sostenibles y de cercanía, los denominados ‘kilómetro cero’. Al mismo tiempo, Sabor a Málaga es una gran herramienta para apoyar a los productores malagueños y fomentar el empleo.

Expositores

En total se dieron cita 36 productores llegados de 20 municipios distintos de la provincia de Málaga. Entre los expositores había aceites, dulces, bodegas, quesos, miel, embutidos, encurtidos… La convocatoria tuvo tanto éxito que varios productores se quedaron sin mercancía para vender el domingo, según ha explicado la alcaldesa de Mijas.

"Un solo productor ha vendido 1.200 molletes rellenos de embutidos malagueños, por dar un dato reseñable", ha añadido Ana Mata, quien ha adelantado que seguirá apostando por la organización de citas como esta para revitalizar el tejido económico de la ciudad.