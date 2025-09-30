Una oportunidad para Leonor

Leonor tiene nombre de princesa pero en realidad se ha convertido en la reina de los corazones de todos los vecinos de Benalmádena, que se han lanzado en tromba para ayudarle a conseguir una oportunidad para seguir viviendo, de la mano de El Vuelo de las Libélulas, una asociación de ayuda a los más necesitados que surgió en el municipio de la mano de quien hoy es su presidenta, María del Prado González.

La vida de esta niña de 14 años, una alumna brillante, llena de energía, que bailaba con pasión y se lanzaba al mar como si el agua fuera su segunda piel, dio un giro radical el día que los médicos le dijeron que la causa de los mareos que padece cada vez con mayor intensidad es un tumor cerebral.

En concreto, Leonor padece un astrocitoma difuso infiltrante caracterizado por la presencia de mutación IDH1 que se corresponde con grado 2 de la OMS en adultos jóvenes, un tumor invasivo, con crecimiento lento y una tendencia a infiltrarse en el tejido cerebral circundante, según explica la propia joven a través del perfil de El Vuelo de las Libélulas en la red social Facebook.

Leonor tiene 14 años y lucha contra un tumor inoperable. / El Vuelo de la Libélula

Inoperable

El problema es que el tumor no se puede operar porque está en un lugar profundo del cerebro, afectando a ciertas áreas (como cuerpo calloso) donde una operación puede causar daños graves. "Hace unos días nos informaron que tampoco va a ir bien con radioterapia porque es una área grande para irradiar y esta mutación usualmente se pone agresiva cuando se usa radioterapia", cuenta la joven.

Su madre, Milena, ha revuelto cielo y tierra para hallar alguna forma de ayudar a su hija y ha encontrado una vacuna, autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero que no cubre la Seguridad Social, y que se suministra en Alemania y en Suiza. Una vacuna que permitiría contrarrestar las secuelas que le está provocando el tumor y ganar tiempo en su lucha contra el tumor cerebral.

"Esta vacuna actúa encapsulando el tumor, lo que retrasa su crecimiento, y permite ganar tiempo ya que a día de hoy es incurable", explica la presidenta de El Vuelo de las Libélulas. Y es que el tumor está afectando a las capacidades neurológicas de la joven, que empieza a tener problemas para expresarse, dificultades de visión y de equilibrio.

La Asociación de Comerciantes de Benalmádena y el Ayuntamiento del municipio colaboran en la campaña en favor de Leonor. / L.O.

Campaña

Por eso, El Vuelo de las Libélulas ha lanzado una campaña de captación de fondos a través de las redes sociales para recaudar los 40.000 euros que cuesta el tratamiento paliativo en Alemania.

La campaña, que se está volviendo viral en poco tiempo, cuenta con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB) y el Ayuntamiento de Benalmádena. De esta manera, los comerciantes del municipio podrán hacer un donativo a esta campaña, a cambio de una pegatina que les entregará El Vuelo de las Libélulas para reconocer su contribución a la lucha emprendida por Leonor y su familia.

Participación

Desde la ACEB está previsto realizar una campaña informativa entre los comerciantes, quienes también pueden ponerse en contacto con la asociación El Vuelo de las Libélulas para saber cómo participar en esta campaña.

El Vuelo de la Libélula busca ayuda para organizar una verbena en favor de Leonor. / El Vuelo de la Libélula

De igual forma, cualquier persona, a nivel particular, que quiera colaborar con la familia puede hacerlo también a través del número de bizum solidario 08672, hecho público por la asociación Libélulas y en el que hay que indicar como concepto ‘Leonor’. Quien prefiera hacer una transferencia, el número de cuenta es: ES82 0128 0785 8901 0005 4781. Concepto: Leo seguido del apodo para que la asociación pueda publicar el donativo.

Al margen de la campaña, El Vuelo de las Libélulas quiere organizar una verbena benéfica el 24 de octubre en la plaza de Pueblosol en favor de Leonor, para lo que necesita ayuda en forma de comida, bebidas, animación infantil e incluso artistas que quieran colaborar de manera altruista para que esta joven de Benalmádena pueda remontar el vuelo.