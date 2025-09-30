Las familias de las viviendas de la Sareb en Torremolinos comienzan a firmar los nuevos alquileres

Un total de 21 familias afectadas por el traspaso de las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ubicadas en el barrio de El Calvario de Torremolinos, han comenzado hoy a firmar los nuevos contratos de arrendamiento de sus viviendas.

Desde las diez de la mañana y hasta las siete de la tarde, las familias (55 personas con menores incluidos), pasarán por el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, dependiente del Ayuntamiento de Torremolinos, para rubricar sus nuevos contratos, que establecerán unas cuotas de alquiler social que oscilan entre los 150 y los 600€, sobre un alquiler de mercado de 1.500 €

Los contratos tendrán una vigencia de 7 años, para viviendas de 1 y 2 dormitorios, y la renta a abonar corresponde al 30% de los ingresos por unidad familiar. De los 23 contratos iniciales, han quedado excluidos dos que no han estado de acuerdo con pagar la fianza ni con el alquiler social.

Los vecinos del Calvario firman esta tarde sus nuevos contratos con un alquiler social acorde a su situación económica. / L.O.

Mediación del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Torremolinos ejerció de mediador, desde el primer momento, entre las familias que estuvieron a punto de perder sus casas y el conocido como banco malo "un papel que ha resultado fundamental para que hoy nuestros vecinos tengan la certeza de que su Ayuntamiento se preocupa y se ocupa de ellos", según han recordado desde el Consistorio.

El pasado mes de abril, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), se mostró tajante al afirmar que iban a hacer "todo lo posible para que los vecinos de El Calvario, muchos de ellos vulnerables, puedan encontrar las máximas garantías posibles en un proceso complejo en el que la Sareb debería ser un aliado y no un obstáculo".