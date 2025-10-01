Estas son las calles de Torremolinos incluidas en el nuevo plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Torremolinos iniciará este próximo lunes, 6 de octubre, un nuevo plan de asfaltado municipal, con una inversión de 851.967,82 euros, que beneficiará a once viales de la localidad.

El objetivo de dicho plan es mejorar las calzadas del municipio para contribuir así a una mayor seguridad de vehículos y viandantes.

Los trabajos se extenderán hasta finales de noviembre y se sucederán, por orden, por la avenida Sorolla, Molino del Rosario, Marqués de Salamanca, Skal, avenida de la Libertad, Riviera, calle Miguel Ángel Jiménez golfista, Corelli, Salvador Dalí, Miguel de Cervantes y Ramal de Salgareño.

Torremolinos asfaltará 11 viales. / L.O.

Trabajos

Cada zona se señalizará con tres días de antelación para facilitar la retirada de los coches aparcados en una actuación que contempla semanas de regulación de imprevistos y jornadas específicas para la señalización horizontal definitiva.

Además, se van a llevar a cabo actuaciones para mejorar la seguridad vial en algunos puntos mediante resaltos y pasos de peatones elevados, repartidos por diferentes puntos de la ciudad. El material de fresado se destinará a los parkings disuasorios y el resto quedará acopiado para su uso posterior.

Los trabajos que se acometerán consistirán en la mejora de las calzadas municipales que se encuentran en mal estado. Fundamentalmente, la actuación se centrará en la retirada de aglomerado asfáltico deteriorado, reposición de capa de rodadura, recrecido de arquetas, rejillas, imbornales o la señalización vial horizontal de las zonas afectadas.