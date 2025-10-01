Torremolinos adjudica las obras para paliar daños provocados por las lluvias torrenciales de marzo

El Ayuntamiento de Torremolinos ha adjudicado las obras para reparar daños provocados por las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo en el entorno del arroyo del Pinillo y el arroyo de La Pedrera.

Las fuertes lluvias caídas, con hasta 75 litros por metro cuadrado provocaron importantes daños en un talud situado en el cruce del arroyo del Pinillo con la A-386 y en otro talud del arroyo de La Pedrera, a su paso por al calle Giordano Bruno, arrastrando instalaciones de servicios y parte de la acera sobre los cauces.

El Consistorio torremolinense sacó a concurso el proyecto técnico para corregir los daños y acometer las actuaciones necesarias para evitar que se vuelvan a repetir con la caída de las próximas lluvias, que fue adjudicado a la empresa Kontrolle, Beratung und Management, SL.

La cantidad de agua que bajaba por el arroyo de La Pedrera dejó al aire las conducciones de diferentes servicios en la calle Giordano Bruno. / L.O.

Concurso

Una vez redactado el proyecto de obras, el Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a concurso la ejecución de los trabajos en sendos lotes: uno para la estabilización del talud del arroyo La Pedrera y otro para el de la margen sur de la A-368 en el cruce con el arroyo del Pinillo.

La empresa Azogue Ingeniería SL se ha adjudicado ambos lotes frente a otras dos competidoras: por un importe de 225.257,53 euros para las obras de La Pedrera, y de 235.964,47 euros en el caso del arroyo del Pinillo.

Arroyo de La Pedrera

Para la estabilización del talud del arroyo de La Pedrera se van a levantar dos muros de escollera hasta una altura de 8 metros en su parte más acentuada, que proteja la calle Giordano Bruno por donde discurren cuatro circuitos de media tensión que dan servicio a gran parte del municipio.

Para estabilizar el talud del arroyo de La Pedrera en la calle Giordano Bruno se van a levantar dos muros de hasta 8 metros. / Antonio Navas Ramírez

El acceso al cauce se realizará por la calle Écija mediante una rampa desde la cual se excavará el terreno para la cimentación del muro hasta una profundidad de 3,47 metros para proteger el muro de la erosión.

La roca de la escollera se irá hormigonando para crear un cuerpo monolítico hasta una cota sobre el nivel máximo previsto de inundabilidad y antes de la coronación prevista para la acera se excavarán las zanjas para reponer las instalaciones, situando las canalizaciones para las líneas eléctricas de media tensión a una mayor profundidad que el resto de tuberías de servicio.

Igualmente, se excavarán otras zanjas a menor profundidad para instalar las redes de alumbrado público y riego, que también serán repuestas, y se repondrá el pavimento.

Las escorrentías que bajan por la calle Doctor Manuel López Alcaide provocaron daños en el talud del arroyo del Pinillo en el cruce con la A-368. / L.O.

Arroyo del Pinillo

En el caso del arroyo del Pinillo, la solución pasa por la ejecución de un muro de escollera que salva hasta 8 metros de altura en dos alzados con una berma intermedia que se precisa para el acceso de maquinaria para la ejecución de la obra.

El acceso de la maquinaria se efectuará desde la A-368, concretamente desde la margen izquierda del arroyo del Pinillo, que es la zona menos ajardinada y con menos pendiente para acceder al fondo del lecho fluvial, estableciendo una rampa que permita el acceso al cauce en primera instancia y que, una vez construidos los alzados, se cierra para ejecutar el alzado principal.

El talu del arroyo del Pinillo se va a reforzar con una escollera en dos alzados de hasta 8 metros. / Antonio Navas Ramírez

Para evitar la erosión, se protegerán las márgenes y el lecho de la salida de la obra de drenaje sobre la que caerán las escorrentías superficiales procedentes de la calle Doctor Manuel López Alcaide, que baja en pendiente sobre el arroyo. En caso de lluvias torrenciales, como los 87 litros que cayeron el pasado mes de febrero, el agua bajará por esta calle con presión hasta el cauce, por lo que se va a proteger el lecho con una escollera ciclópea que genere la suficiente rugosidad como para disipar la velocidad y energía del agua.

Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses cada una y la empresa ya ha formalizado el contrato con el Ayuntamiento de Torremolinos para comenzar los trabajos.