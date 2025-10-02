AC Marriot se hace con la gestión del hotel Las Dunas en Estepona y pacta un ERTE por obras con la plantilla

La empresa inmobiliaria Tartales ha suscrito con ACHM Hotels by Marriott, la gestora hotelera presidida por Antonio Catalán, un contrato de arrendamiento en la gestión del hotel Las Dunas Grand Luxury Hotel, ubicado en la localidad malagueña de Estepona, para ser explotado a través de la marca Autograph Collection por un periodo de 20 años. El establecimiento de 5 estrellas, que era gestionado hasta ahora por Healthouse, está siendo ya objeto de obras de rehabilitación y acondicionamiento desde ayer, 1 de octubre, y tiene previsto abrir sus puertas al público con la nueva marca el 1 de marzo de 2026.

La nueva gestora del hotel se ha subrogado a la práctica totalidad de la plantilla, compuesta por 30 trabajadores, y ha alcanzado un acuerdo de ERTE por el que los trabajadores estarán entre cuatro o cinco meses cobrando el 100% del salario (ya sea a través de la prestación o subsidio de desempleo o, en el caso de los trabajadores que no lo tengan, con la empresa abonando o complentando el importe), según ha explicado este jueves a este periódico el responsable de Accion Sindical de Servicos de CCOO, Alejadro Bueno.

El ERTE se inicia este 7 de octubre y acabaría para marzo, aunque la previsión es que la cadena los reincorpore antes, en torno a febrero, para darles su propia formación de cara a la nueva andadura. También se ha acordado un compromiso de garantía del mantenimiento del empleo de 12 meses (hasta marzo de 2027)

Bueno ha expresado su "satisfacción" por el desembarco de ACHM Hotels by Marriott en la gestión del hotel, ya que considera que su proyecto traerá más "estabilidad" al establecimiento.

Con 50 suites de lujo, Las Dunas disponía de servicios de spa, gimnasio, piscina y aparcamiento privado, además de un restaurante y bar con terraza frente a la playa, junto con salones para celebraciones o espacio para reuniones y conferencias.

El hotel Las Dunas, en Estepona, gestionado hasta ahora por Healthouse y que pasa a AC Marriot. / L. O.

Trayectoria desde 2013

En 2013, el Grupo Kiluva, propietaria de la red de tiendas Naturhouse, compró este hotel a través de su empresa Inmobiliaria Tartales e invirtió entre 35 y 40 millones de euros, incluyendo el importe de la adquisición, la modernización del hotel y la puesta en marcha de los nuevos servicios de salud.

En este contexto, el grupo creó la empresa Healthouse, con sede en Marbella, para iniciar y explotar un nuevo negocio centrado en hoteles de salud.