Juanma Moreno inaugura la ampliación de los centros de salud de La Carihuela y Los Boliches

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este mediodía la ampliación del centro de salud de La Carihuela, en Torremolinos, tras una inversión de 1,4 millones de euros en unas obras que comenzaron a finales de 2023, a las que se unen otros 250.000 euros en equipamiento.

Las obras han permitido ampliar el número de consultas en 11 más (8 de adultos y 3 de pediatría), hasta alcanzar un total de 40, para una población adscrita de 26.000 personas.

Los trabajos de ampliación han posibilitado además dotar al centro de salud de un servicio de radiología, del que carecía hasta ahora, con la particularidad de que será uno de los primeros de Andalucía asistidos por Inteligencia Artificial.

El centro de salud de La Carihuela cuenta con 14 médicos de familia, 4 pediatras, 13 enfermeros, 5 fisioterapeutas y 4 TCAE, además de 4 auxiliares administrativos y 3 celadores, un trabajador social, una enfermera de enlace, una matrona, una especialista en enfermería familiar y comunitaria y una enfermera de centro educativo.

El centro de salud de La Carihuela ha ganado 11 consultas y un servicio de radiología del que hasta ahora carecía. / L.O.

Los Boliches

Posteriormente, el presidente andaluz se ha trasladado desde Torremolinos hasta Fuengirola donde ha inaugurado la ampliación del centro de salud de Los Boliches, con una inversión de 1,7 millones de euros, incluido el equipamiento.

Las obras han permitido construir un edificio de dos plantas anexo y comunicado con el actual para sumar 14 consultas hasta alcanzar un total de 38 y dotar al centro de un punto de urgencias con acceso independiente, para una población adscrita de 32.000 personas.

La ampliación del centro de salud de Los Boliches se suma a la apertura del centro de salud de Los Pacos, que fue inaugurado en febrero pasado, con una inversión de 6 millones de euros, y que ha supuesto la primera nueva infraestructura sanitaria que la Junta construye en Fuengirola en los últimos 40 años, además de la creación de la Unidad de Salud Mental y las oficinas del Distrito Sanitario Costa del Sol, en el Boquetillo.

"La Costa del Sol necesitaba una renovación en materia de infraestructuras sanitarias, tras décadas de dejadez. Y creo que estamos cumpliendo: el 100% de los centros sanitarios del Distrito Costa del Sol se han mejorado parcial o totalmente", ha recordado Moreno.

La Junta ha ampliado el centro de salud de Los Boliches con un 14 nuevas consultas y un punto de emergencias con acceso propio. / L.O.

Inversiones

El presidente andaluz ha reconocido que Málaga va por detrás en cuanto a infraestructuras sanitarias debido al incremento de 600.000 habitantes y al déficit crónico de instalaciones durante los últimos 25 años. Un retraso al que hecho frente Juanma Moreno desde que llegó a la presidencia de la Junta en 2019 con 330 millones de inversiones en infraestructuras sanitarias hasta 2025.

"En los meses que llevamos de año, hemos destinado más de 32 millones a mejorar infraestructuras sanitarias de toda la provincia. Y vamos a terminar proyectos muy esperados, como la ampliación del Hospital Costa del Sol, que estamos abriendo por fases, o la del Hospital de la Axarquía, pendiente de recepción de obra y la reforma del Hospital de Día de Oncohematología del Hospital Clínico. Y sigue en marcha el proceso del nuevo Hospital de Málaga, al que se han presentado tres empresas, un proyecto emblemático que marcará un antes y un después", ha añadido.

Las mejoras acometidas en el centro de salud de La Carihuela forman parte de las 22 nuevas obras acometidas en centros de salud y hospitales de toda Andalucía que en los próximos cuatro meses serán inauguradas dentro de un "plan sin precedentes", como ha asegurado el presidente, dotado con 136 millones de euros y cuyo objetivo es el de renovar y ampliar edificios e infraestructuras para mejorar de esta forma la atención a los pacientes.

Juanma Moreno ha defendido las inversiones sanitarias desde que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía. / L.O.

Crecimiento

Juanma Moreno ha defendido que la inversión en infraestructuras sanitarias en Andalucía se ha multiplicado por cuatro desde 2019, hasta los casi 2.900 millones de inversión y más de 1.800 actuaciones. Cuatro veces más que los 661 millones invertidos en el periodo 2012-2018. "Desde que llegamos, hemos multiplicado por cuatro el 'plan renove sanitario', un plan muy ambicioso", ha dicho Moreno.

Un aumento de la inversión destinada a la sanidad pública que tiene su reflejo en los recursos a disposición de los pacientes. Como dato, en 2025, el gasto sanitario medio por habitante en Andalucía es de 1.765 euros, por encima de la media nacional (1.757 euros) por primera vez desde que existen registros en el Ministerio de Sanidad.

Retos

Juanma Moreno ha añadido que el área de sanidad es el más importante de su gobierno y seguirá invirtiendo para hacer frente a retos como el progresivo envejecimiento de la población andaluza.

Y frente a las críticas al sistema sanitario andaluz, Moreno ha afirmado que es "un sistema garantista que salva vidas cada día a través de los trasplantes, de la asistencia en urgencias y de la atención continua al servicio de los andaluces".

