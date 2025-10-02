Los personajes del inolvidable Ibáñez viven ya para siempre en el parque de La Batería de Torremolinos

El Ayutamiento de Torremolinos ha rendido homenaje a la figura del inolvidable dibujante de cómic Francisco Ibáñez, con la inauguración de varias esculturas de algunos de sus personajes más conocidos en el parque de La Batería.

Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio e incluso el propio Francisco Ibáñez (fallecido en 2023) se pueden contemplar ya en este icónico parque de Torremolinos.

Se trata de ocho esculturas, en tres dimensiones, que han sido realizadas en resina de poliéster y fibra de vidrio con unos tamaños que oscilan entre los 1,20 y los 2,50 metros.

Algunas de las esculturas se han creado expresamente para Torremolinos, como la de Otilio con la Torre de Pimentel. / L.O.

Ad hoc

Entre ellas se pueden contemplar algunas imágenes creadas expresamente para la ocasión como la de Mortadelo con un espeto de sardinas o la de Otilio junto a la Torre de Pimentel.

Todas ellas se han instalado en una zona del parque de La Batería que quiere convertirse en un nuevo atractivo turístico y cultural, así como en un punto de encuentro para todas las generaciones que han disfrutado con sus historietas.

Las esculturas han sido inauguradas por la alcaldesa, Margarita del Cid, la hija de dibujante, Nuria Ibáñez, y la delegada de Empleo, Carmen Sánchez. / L.O.

Inauguración

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), acompañada por Nuria Ibáñez, hija del mítico dibujante, y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez, ha inaugurado este espacio que surge como un nuevo atractivo, con ocho reproducciones de sus carismáticos personajes.

Del Cid ha subrayado que "este homenaje que te dedica Torremolinos es nuestro granito de arena para honrar la figura del autor más popular del cómic español y uno de los que más ha hecho por la lectura y la cultura popular en este país".

La alcaldesa ha destacado que con estas esculturas quieren dar mayor visibilidad a uno de los enclaves culturales y turísticos más atractivos de la ciudad como es el parque de La Batería. "Uno de sus objetivos es que se convierta en punto de encuentro para todas las generaciones que hemos disfrutado y que disfrutan con tus creaciones", ha dicho Del Cid.

Las esculturas miden entre 1,5 y 2,5 metros de altura. / L.O.

Recursos

Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 89.043 euros, cuenta con una subvención a los Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR) de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Con motivo de la inauguración de este nuevo espacio, se han organizado talleres de cómic de la mano de Omar Janaan y Blas Santana. Además, se ha llevado a cabo una feria del cómic con la participación de las librerías Pérgamo y Proteo.